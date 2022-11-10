Trúng số độc đắc tới 99% vào chiều 10/11/2022: 3 con giáp chuẩn bị mua rương chất vàng, may túi 3 gang mà đựng tiền tỷ, giàu sang phú quý, tài lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 06:35

Vào chiều 10/11 này, những con giáp sau nằm top vận tài sắc sắc bậc nhất, cơ hội giàu sang chào mời, dễ đổi đời trúng lớn.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình của người tuổi Tý có phần tươi sáng hơn vào chiều 10/11 . Chính Quan trợ mệnh giúp cho những dự định kế hoạch của bạn được tiến hành một cách trôi chảy. Sau một tuần tất bật, cuối cùng thì bạn cũng đã có thể an tâm đón nhận thành quả của mình. 

Con giáp này dù là ngày nghỉ những vẫn chẳng nề hà nếu được trao thêm trọng trách. Tinh thần trách nhiệm với công việc đã gây ấn tượng mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên. Bạn luôn sẵn sàng tinh thần đón nhận những thách thức và ghi dấu thành công trong sự nghiệp của mình.  

Trúng số độc đắc tới 99% vào chiều 10/11/2022: 3 con giáp chuẩn bị mua rương chất vàng, may túi 3 gang mà đựng tiền tỷ, giàu sang phú quý, tài lộc hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày có ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, chuyện tình cảm của bản mệnh trở nên tốt đẹp hơn hẳn so với thời gian trước đó. Bạn và người ấy dành khoảng thời gian ấm áp bên nhau, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, cùng vun đắp cảm xúc ngày một thắm thiết hơn.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 10h

Con số may mắn: 2, 15

Tuổi Mão

Tử vi vào chiều 10/11 cho thấy người tuổi Mão khá may mắn cả trên cả phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn không chỉ kiếm cho mình một khoản tiền dư dả mà còn khẳng định được vị thế của mình, dù làm ở bất kì lĩnh vực nào.

Người theo đuổi con đường sự nghiệp nhận được sự coi trọng của cấp trên. Bạn sẽ được giao cho xử lý nhiều công việc quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì khả năng nhận tiền hoa hồng là rất cao. Hãy coi đây là bước đệm để thăng tiến trong tương lai.

Trúng số độc đắc tới 99% vào chiều 10/11/2022: 3 con giáp chuẩn bị mua rương chất vàng, may túi 3 gang mà đựng tiền tỷ, giàu sang phú quý, tài lộc hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Bạn có thể sẽ phải hơi bận rộn một chút, song bỏ ra bao nhiêu công sức thì ắt nhận được bấy nhiêu thành quả.

Người tuổi Mão làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn: 5, 10

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn thường là người tiên phong trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Con giáp này sẵn sàng đối mặt với thử thách để rèn luyện khiến bản thân ngày một mạnh mẽ hơn, giúp tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, con giáp này có thể viên mãn cả tình lẫn tiền.

Trúng số độc đắc tới 99% vào chiều 10/11/2022: 3 con giáp chuẩn bị mua rương chất vàng, may túi 3 gang mà đựng tiền tỷ, giàu sang phú quý, tài lộc hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ chiều 10/11, cuộc sống của tuổi Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Người làm công ăn lương có nghề tay trái cũng có thu nhập tốt. Các khó khăn trước mắt được giải quyết, tuổi Thìn chỉ cần vững tiến về phía trước là có thể xây dựng cuộc sống viên mãn.

Giờ tốt trong ngày: 20h - 22h

Con số may mắn: 7, 18

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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