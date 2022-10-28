Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), Thần Phật độ trì, Cát Tinh hậu đãi, 3 con giáp thành đạt hơn người, phát tài tới tấp

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 14:28

Tử vi 12 con giáp cho hay, sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), 3 con giáp này được Thần Phật độ trì, Cát Tinh hậu đãi nên một bước lên hương.

Tuổi Thìn

Sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian này rất thích hợp cho những người làm kinh tế kí kết hợp đồng. Vì vậy, nếu thấy đối tác hoặc cơ hội có triển vọng thì nên nhanh chóng nắm bắt. Nếu làm lãnh đạo, con giáp may mắn này thậm chí có thể dẫn dắt mọi người đến thành công.

Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), Thần Phật độ trì, Cát Tinh hậu đãi, 3 con giáp thành đạt hơn người, phát tài tới tấp - Ảnh 1
Sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), người tuổi Thìn có thể gặp được quý nhân đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), người tuổi Tý sẽ nhận được tin vui phương xa, đây là báo hiệu hỷ sự cho công việc cũng như kiếm tiền trong thời gian tới. Tuổi Tý nên nhớ rằng, trong thời gian này, khi mọi cơ hội đến thì phải tranh thủ nắm bắt để đổi đời, và tuần này bạn sẽ gặp cơ hội đó.

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện cho tuổi Tý phát triển sự nghiệp. Đặc biệt công việc tuổi Tý sẽ suôn sẻ, thuận lợi, những khó khăn trong tuần đều được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, tuổi Tý sẽ nhận được nhiều tin vui giúp tinh thần thoải mái, phấn chấn.

Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), Thần Phật độ trì, Cát Tinh hậu đãi, 3 con giáp thành đạt hơn người, phát tài tới tấp - Ảnh 2
Sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), người tuổi Tý sẽ nhận được tin vui phương xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), Chính Tài thần che chở giúp người tuổi Ngọ phân biệt rõ thị phi, trắng đen. Cùng với phong cách làm việc trầm ổn và thẳng thắn giúp bạn có được sự ủng hộ từ đồng nghiệp và lãnh đạo của mình.

Mặt tài vận của tuổi Ngọ hôm nay gặp Thương Quan thần sát. Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Thiện ác phân minh nên đôi lúc làm ăn kinh doanh sẽ không tốt.

Trúng số độc đắc sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), Thần Phật độ trì, Cát Tinh hậu đãi, 3 con giáp thành đạt hơn người, phát tài tới tấp - Ảnh 3
Sau 17 giờ chiều mai (29/10/2022), Chính Tài thần che chở giúp người tuổi Ngọ phân biệt rõ thị phi, trắng đen - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai (5/10 Âm lịch), 3 con giáp gặp LỤC HỢP QUÝ NHÂN nên vận trình thông thoáng, sự nghiệp sáng chói, tài chính lên hương, đắc tài đắc lộc

Kể từ ngày mai (5/10 Âm lịch), 3 con giáp gặp LỤC HỢP QUÝ NHÂN nên vận trình thông thoáng, sự nghiệp sáng chói, tài chính lên hương, đắc tài đắc lộc

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày mai (5/10 Âm lịch), Quý Nhân hỗ trợ vận trình, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, quan lộ rộng mở, ăn nên làm ra.

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