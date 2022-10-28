Kể từ ngày mai (5/10 Âm lịch), 3 con giáp gặp LỤC HỢP QUÝ NHÂN nên vận trình thông thoáng, sự nghiệp sáng chói, tài chính lên hương, đắc tài đắc lộc

Tuổi Mùi

Kể từ ngày mai (5/10 Âm lịch), người tuổi Mùi hoàn thành tốt mọi việc dưới sự giúp đỡ của sao Thiên Vương. Bạn triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, nhờ vậy mà được cả đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bạn.

Theo tử vi 12 con giáp, sự xuất hiện của Chính Quan cho thấy người tuổi Mùi đang bước những bước nhanh chóng trên con đường tài lộc. Hãy cứ nghiêm túc, trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.