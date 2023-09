Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền vào sau 16h30 ngày 31/3/2023.

Tuổi Sửu Vận may soi chiếu giúp người tuổi Sửu có được nhiều tin vui, nhất là trên con đường công danh. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành mục điểu của mình vì hiếm khi có thời cơ nào tốt hơn hiện tại. Vì có nguồn doanh thu "khủng" từ công việc kinh doanh, đầu tư nếu biết nắm bắt và vận dụng tốt những cơ hội kiếm tiền hiện tại. Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vượng sắc. May mắn được Quý Nhân phù trợ nên người tuổi này nhận được những nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình yêu lứa đôi. Vợ chồng ngày càng khăng khít, yêu thương nhau dù có không ít lời phán xét từ bên ngoài.

Tuổi Dậu Người tuổi Dậu tuổi Dậu có Thần Tài trợ lực nên công việc vô cùng hanh thông trong thời điểm tới. Người làm công ăn lương thì được cấp trên nâng đỡ, hậu ái, có cơ hội thăng quan tiến chức. Hơn nữa, năng lực của những người thuộc tuổi Dậu cũng rất ổn nên đồng nghiệp cũng không vì những thành tích của Dậu mà ghen tị. Bên cạnh đó, con giáp này gặp được nhiều may mắn, giúp cuộc sống của bạn trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới.