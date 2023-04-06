Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (6/4/2023),3 con giáp Thần Tài ghé thăm, quý nhân dìu dắt, vận trình vượng phát 'hoá vận thành Rồng', tiền vàng 'chất thành núi'

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 08:35

Thần Tài ghé thăm, quý nhân dìu dắt, vận trình vượng phát 'hoá vận thành Rồng', tiền vàng 'chất thành núi' sau 16h ngày 6/4/2023.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ có tư duy khá nhạy bén, rõ ràng và chính xác về vấn đề tài chính và tiền bạc. Bạn sở hữu một cái đầu lạnh vì thế có thể ứng phó nhanh chóng và chính xác nhất những vấn đề mà họ gặp phải. Bạn sẽ gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. 

Trên phương diện tình duyên, người độc thân lắm mối, hay được người để ý, tán tỉnh. Nếu con giáp may mắn này biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (6/4/2023),3 con giáp Thần Tài ghé thăm, quý nhân dìu dắt, vận trình vượng phát 'hoá vận thành Rồng', tiền vàng 'chất thành núi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ gặp được nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống, bên cạnh đó bạn còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, một khi thăng hoa rực rỡ sẽ làm tiền đề để ngày một tiến xa hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền.

Tuy đào hoa nhưng con giáp này lại vô cùng chung thuỷ tuyệt đối với tình yêu của đời mình. Bạn chỉ dành cho người ấy sự quan tâm và chiều chuộng hết mực và những gì bạn nhận lại cũng khiến bao người ghen tỵ. Hai bạn sẽ ngày càng thấy không thể sống thiếu nhau và một hạnh phúc không phải là điều gì quá xa vời nữa.

Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (6/4/2023),3 con giáp Thần Tài ghé thăm, quý nhân dìu dắt, vận trình vượng phát 'hoá vận thành Rồng', tiền vàng 'chất thành núi' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp phát tài, khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng. Với người làm công ăn lương, con giáp này thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ quan trọng, để bạn khẳng định bản thân, thu về khoản thưởng nóng.

Ngoài ra, người làm ăn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm. Bạn được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết. 

Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (6/4/2023),3 con giáp Thần Tài ghé thăm, quý nhân dìu dắt, vận trình vượng phát 'hoá vận thành Rồng', tiền vàng 'chất thành núi' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm mai (6/4/2023), 3 con giáp được cát tinh 'nhắm trúng', Thần Tài bảo hộ, sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau đêm mai (6/4/2023), 3 con giáp được cát tinh 'nhắm trúng', Thần Tài bảo hộ, sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới được cát tinh 'nhắm trúng', Thần Tài bảo hộ, sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi vào sau ngày 6/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay