Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (1/9-2/9/2023), 3 con giáp tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 11:45

3 con giáp tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ vào 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Trong thời gian này, người tuổi Dần nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Bản mệnh sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Con giáp này có quý nhân chỉ đường nên tài vận của bạn sẽ vô cùng suôn sẻ. Mão có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời của mình đạt lên tầm cao mới.

Ngũ hành tương hợp giúp cho đường tình duyên của con giáp này thêm vượng sắc. Hai người vẫn luôn cố đắp xây để tình yêu thêm khăng khít, bền vững. Còn đối với người độc thân thì vẫn bình thản đợi chờ một nửa thích hợp với mình. Bản mệnh không có điều gì cần lo lắng về tình cảm của mình vào lúc này.

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (1/9-2/9/2023), 3 con giáp tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ đón vận khí cát lành, thiên thời - địa lợi - nhân hoà trong thời gian tới. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số của con giáp này cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành.

Người tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, bản mệnh hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, bạn đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (1/9-2/9/2023), 3 con giáp tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi này sẽ có quý nhân phù trợ nên bạn sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt.

Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp này luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi bạn, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

 

Trúng số độc đắc liên tiếp 2 ngày tới (1/9-2/9/2023), 3 con giáp tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên, chính thức thoát khổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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