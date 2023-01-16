Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (16/1): "con cưng Thần Tài", 3 con giáp ÔM TRỌN BAO TIỀN TỶ, vàng bạc đầy tay, của cải đề huề, đón Tết an khang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 16/01/2023 05:33

Đúng 17h chiều nay, 3 con giáp có Thần Tài cưng chiều, mọi sự thuận lợi giàu có ngút ngàn nhờ trúng số độc đắc. Cùng xem tử vi hôm nay nhé!

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con giáp tuổi Hợi là người có phúc khí và vận may ổn định trong suốt cuộc đời. Người tuổi Hợi cũng rất tốt bụng và thích giúp đỡ mọi người. 17h chiều nay (16/1), người tuổi Hợi có công việc làm ăn suôn sẻ, tiền vào như nước.

Người cầm tinh con giáp tuổi Hợi cũng sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết vì có lộc từ trên trời rơi xuống. Vừa có vận may, vừa có trí tuệ, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội để nhân gấp bội tài sản của mình. Nhưng không vì thế mà họ lười biếng, càng kiếm được họ càng chăm chỉ, nỗ lực. Như vậy thì bảo sao mà không phát tài. Quý nhân của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ mang đến phú quý cho họ. Nhờ quý nhân giúp đỡ, người tuổi Hợi không chỉ làm ăn phát đạt mà vận may trong gia đình cũng bùng nổ, tài lộc ập đến, tiền tiết kiệm sẽ nhân đôi nhờ trí tuệ và sự khôn ngoan của họ.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (16/1): 'con cưng Thần Tài', 3 con giáp ÔM TRỌN BAO TIỀN TỶ, vàng bạc đầy tay, của cải đề huề, đón Tết an khang thịnh vượng - Ảnh 1
Người cầm tinh con giáp tuổi Hợi cũng sẽ vui vẻ hơn bao giờ hết vì có lộc từ trên trời rơi xuống/ Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong hôm nay (16/1), những người tuổi Tý sẽ rất thành công về mặt tài chính, có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Tuổi Tý thường là những người cẩn trọng, ít khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tuy nhiên, hôm nay họ được khuyên nên mạnh dạn đầu tư, đặc biệt là 17h chiều nay để gặt hái được những thành quả tốt.

Về đường tình duyên, chiều nay được coi là 1 ngày tuyệt vời cho những người tuổi Tý còn độc thân. Họ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ và phát triển các mối quan hệ lãng mạn, có thể dẫn tới những mối quan hệ lâu dài.

Những người tuổi Tý đã có gia đình cũng được cho là thời gian này ổn định về mặt tình cảm. Hai bạn nên biết cân bằng giữa công việc và gia đình để giữ được hòa khí, tránh xảy ra xung đột. Tiếp bước những thành quả tốt đẹp của thời gian trước, chiều nay vận đỏ của tuổi Tý sẽ càng rực rỡ hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội tốt, biết mở rộng đầu tư, hiện thực hóa những kế hoạch đã đề ra, họ sẽ còn phát triển hơn nữa.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (16/1): 'con cưng Thần Tài', 3 con giáp ÔM TRỌN BAO TIỀN TỶ, vàng bạc đầy tay, của cải đề huề, đón Tết an khang thịnh vượng - Ảnh 2
Trong hôm nay (16/1), những người tuổi Tý sẽ rất thành công về mặt tài chính, có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, luôn biết nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. So với những con giáp khác, họ có thể không may mắn bằng nên đã cố gắng rất nhiều để tìm kiếm cơ hội xây dựng mọi thứ viên mãn, sung túc khiến mọi người ngưỡng mộ. 

Trong thời gian vừa qua, những người tuổi Dần đã gặp không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, trong tuần mới tới đây, vận may của tuổi Dần sẽ bất ngờ lội ngược dòng. Đặc biệt, trong công việc, họ sẽ tìm được hướng đi mới tích cực, giải quyết được những vấn đề bế tắc, bên cạnh đó còn có quý nhân xuất hiện đúng lúc, giúp đỡ tuổi Dần xây dựng mọi thứ viên mãn trong nửa năm sau. 

17h chiều nay (16/1), tuổi Dần sẽ nhận được nhiều tin vui, giúp tinh thần họ thoải mái, phấn chấn, thỏa sức sáng tạo. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận một tuần mới tràn đầy sức sống nhé!

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng hôm nay, thứ Hai (16/1): cận kề Tết Nguyên Đán, sao Đại Cát toả sáng, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, ôm trọn mỏ vàng Thần Tài, đếm tiền tỷ mỏi tay, đón Xuân sum vầy

Đúng hôm nay, thứ Hai (16/1): cận kề Tết Nguyên Đán, sao Đại Cát toả sáng, 3 con giáp 99% trúng số độc đắc, ôm trọn mỏ vàng Thần Tài, đếm tiền tỷ mỏi tay, đón Xuân sum vầy

Đúng hôm nay, 3 con giáp sau phát tài rực rỡ nhờ trúng số độc đắc, đổi đời nhanh chóng khiến người người ngưỡng mộ. Cùng xem 3 con giáp nào nên đi mua vé số vào hôm nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 15/1 tử vi ngày 15/1 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 26 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc