Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (24/9), Thần Tài 'ngự trên két', 3 con giáp tiền về chật ví, thăng hoa tài vận, gom vàng vét bạc của thiên hạ về nhà, giàu ngang ngửa đại gia

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 04:48

3 con giáp tài lộc dồi dào, trúng mánh đổi đời, ngửa tay hứng tiền, sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Tuổi Thìn

Thìn nhanh nhẹn, khiến nhiều người yêu mến. Hơn nữa trong chuyện tiền bạc bạn cũng khá sòng phẳng, sống thoáng. Các mối quan hệ xã hội rộng giúp cho người tuổi Thìn có cơ hội thăng tiến trong công việc, tìm được nhiều mối làm ăn tốt. Thời gian này song hỷ lâm môn giúp Thìn vừa giàu tình lại nhiều tiền. Không những vậy, quý nhân còn luôn bên cạnh phù trợ nên Thìn làm gì cũng may mắn, thuận lợi, đánh đâu thắng đó, kiếm được kha khá tiền bạc.

Đúng 16h chiều nay, chính là thời hoàng kim của người tuổi Thìn. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Thìn thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen. Càng về sau thời hoàng kim của Thìn càng rực rỡ hơn, con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Người tuổi Thìn có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn đến cửa hàng. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo cơ hội phát triển khả năng.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (24/9), Thần Tài 'ngự trên két', 3 con giáp tiền về chật ví, thăng hoa tài vận, gom vàng vét bạc của thiên hạ về nhà, giàu ngang ngửa đại gia - Ảnh 1
 Thời gian này song hỷ lâm môn giúp Thìn vừa giàu tình lại nhiều tiền, không những vậy, quý nhân còn luôn bên cạnh phù trợ nên Mão làm gì cũng may mắn, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có số hưởng từ khi sinh ra, nên không chỉ gặp may mắn mà chuyện gì trong cuộc sống cũng đều suôn sẻ. Nhất là trong thời gian này, tin vui và vận may sẽ liên tiếp tìm đến con giáp này. Theo tử vi, đúng 16h chiều nay, người tuổi Mùi có sự khởi sắc lớn, công việc của con giáp này đón tấp nập vận may, vận khí không ngừng gia tăng. Sự nghiệp được Thần Tài che chở, tài năng được tỏa sáng trước tập thể, đạt bước phát triển đột phá.

Đây là thời điểm vô cùng may mắn đối với tuổi Mùi. Con giáp này được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi. Có nhiều dự án mới được giao cho con giáp này. Nhờ đó mà Mùi có thể kiếm được một khoản thu kha khá.

Con giáp tuổi Mùi có tài lộc dồi dào, nhận tin vui trong sự nghiệp. Người tuổi này đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc ưng ý. Trong khi đó, người đi xa có thành quả mang về. Người đang ốm đau cũng gặp thầy gặp thuốc, sớm bình phục.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (24/9), Thần Tài 'ngự trên két', 3 con giáp tiền về chật ví, thăng hoa tài vận, gom vàng vét bạc của thiên hạ về nhà, giàu ngang ngửa đại gia - Ảnh 2
Con giáp này đón tấp nập vận may, vận khí không ngừng gia tăng, sự nghiệp được Thần Tài che chở, tài năng được tỏa sáng trước tập thể, đạt bước phát triển đột phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp chăm chỉ và siêng năng, tuy nhiên không phải lúc nào vận may cũng đến với con giáp này. Tuổi Ngọ đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với áp lực cuộc sống, tài chính và cả chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trời sinh tuổi Ngọ có nghị lực phi thường, Ngọ sống thiên về lý trí hơn tình cảm nên đã vượt qua một cách dễ dàng.

Đúng 16h chiều nay, người tuổi Ngọ có được vận may trong công việc và tài lộc lên như diều gặp gió. Thời gian này, Ngọ sẽ có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, dễ được cất nhắc thăng tiến. Nhờ những nỗ lực trước đó nên Ngọ dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương.

Người tuổi Ngọ làm kinh doanh sẽ liên tục đột phá và thu về nhiều lợi nhuận. Tài vận của họ lên như diều gặp gió. Sự nghiệp của con giáp này cũng ngày một thăng hoa. Con giáp tuổi này gặt hái được nhiều thành công, thu tiền về đầy túi.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (24/9), Thần Tài 'ngự trên két', 3 con giáp tiền về chật ví, thăng hoa tài vận, gom vàng vét bạc của thiên hạ về nhà, giàu ngang ngửa đại gia - Ảnh 3
Tài vận của họ lên như diều gặp gió, sự nghiệp của con giáp này cũng ngày một thăng hoa, con giáp tuổi này gặt hái được nhiều thành công - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Rạng sáng 24/9/2022, 3 con giáp chính thức 'vĩnh biệt kiếp nghèo', đón chào vô vàn phúc lộc, bất ngờ trúng số độc đắc, cả đời sau sống trong nhung lụa

Rạng sáng 24/9/2022, 3 con giáp chính thức 'vĩnh biệt kiếp nghèo', đón chào vô vàn phúc lộc, bất ngờ trúng số độc đắc, cả đời sau sống trong nhung lụa

3 con giáp dưới đây vận trình tươi sáng, gặt hái được nhiều tiền bạc, tài lộc, sự nghiệp khởi sắc, làm đâu thắng đó.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ bảy tử vi ngày 24/9

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 46 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 49 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026