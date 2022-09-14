Đúng 11 giờ trưa mai (15/9/2022), người tuổi Mão sẽ đón tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 11 giờ trưa mai (15/9/2022), mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Thân đều phát triển hanh thông và rực rỡ. Đây là thời cơ tốt, bản mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết.

Tử vi 12 con giáp có nói, phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể ký kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai.