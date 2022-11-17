Trúng số độc đắc đến 99% vào cuối tuần này: 3 con giáp khởi sắc toàn tài, lộc vàng chất núi, tiền của phủ phê, giàu nhanh không tưởng

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 16:15

Những con giáp may mắn này vào cuối tuần sẽ đón nhận nhiều niềm vui tài lộc, đặc biệt cơ hội có tiền lớn rất dễ dàng.

Tuổi Mão

Trúng số độc đắc đến 99% vào cuối tuần này: 3 con giáp khởi sắc toàn tài, lộc vàng chất núi, tiền của phủ phê, giàu nhanh không tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vào cuối tuần cho thấy, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi thường hiền lành, thành thật, sống tích cực và luôn nỗ lực phấn đấu. Họ có thể sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để gia đình có cuộc sống tốt đẹp.

Mỗi khi làm bất cứ việc gì, tuổi Mùi đều đứng trên góc độ của người khác để suy nghĩ.

Trúng số độc đắc đến 99% vào cuối tuần này: 3 con giáp khởi sắc toàn tài, lộc vàng chất núi, tiền của phủ phê, giàu nhanh không tưởng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Con giáp này luôn được Thần Phật che chỏ, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu. Họ có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Khi gặp khó khăn, con giáp này có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành tựu đáng nể.

Người tuổi Mùi khi thành tâm hướng Phật thì phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Tuổi Sửu

Tử vi vào cuối tuần của 12 con giáp cho thấy, phương diện sự nghiệp của tuổi Sửu không có gì phải lo lắng khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn cầu quan cầu chức. Bản mệnh có thể tranh thủ dịp này để thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, công việc sẽ khá nhiều và bạn nên chú ý sức khoẻ để bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.

Trúng số độc đắc đến 99% vào cuối tuần này: 3 con giáp khởi sắc toàn tài, lộc vàng chất núi, tiền của phủ phê, giàu nhanh không tưởng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên như ý, người ấy luôn ở bên cạnh quan tâm và chăm sóc bạn rất nhiều. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên bạn càng phải trân trọng những khoảnh khắc được ở bên đối phương, đừng vì những cảm xúc bất chợt của bản thân mà sinh giận hờn vu vơ.

Tài lộc vượng vào cuối tuần. Nếu nắm chắc cơ hội, vận tài chính khá ổn và bạn cũng để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một khoản thu bất ngờ và đây cũng là động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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