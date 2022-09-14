Những nhà tiên tri lừng danh đồng loạt đoán định, trong 10 ngày tới đây (15/9 - 24/9), con giáp tuổi Sửu có Thần Tài gõ cửa. Vận thế của họ ngày càng hanh thông. Tài lộc của con giáp này tăng lên gấp bội. Người tuổi này làm kinh doanh phát tài phát lộc, doanh thu tăng lên.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu là con giáp tài năng, giàu sức sáng tạo nhưng cũng khá độc đoán. Đôi lúc, họ tỏ ra bảo thủ, không lắng nghe ý kiến góp ý từ người khác. Muốn thành công hơn trong công việc, họ cần khắc phục khuyết điểm này.

Tỵ là một trong những con giáp chăm chỉ và siêng năng, tuy nhiên không phải lúc nào vận may cũng đến với họ. Tuổi Tỵ đã từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với áp lực cuộc sống, tài chính và cả chuyện tình cảm. Tuy nhiên, trời sinh tuổi Tỵ có nghị lực phi thường, họ sống thiên về lý trí hơn tình cảm nên đã vượt qua một cách dễ dàng.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng đạt thành tích tốt, công thành danh toại. Người tuổi Sửu nên nhớ rằng muốn thành công, họ cần có bản lĩnh vững vàng. Vượt qua khó khăn, thử thách, con giáp này sẽ gặt hái được những thành tựu trong tương lai gần.

Ảnh minh họa: Internet

Từ giữa năm nay trở về sau, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt trong 10 ngày tới (15/9 - 24/9), tài vận của Tỵ sẽ thay đổi bất ngờ. Sự nghiệp của tuổi Tỵ không những ổn định mà họ cũng có cơ hội gặp được quý nhân phương xa, giúp đỡ, tạo điều kiện làm giàu. Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Tỵ được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập.

Nếu làm công ăn lương, họ được cấp trên trọng dụng, tạo thêm cơ hội để thể hiện tài năng. Trong khi đó, con giáp tuổi Tỵ làm kinh doanh cũng tìm được nhân viên giỏi, cộng sự tâm huyết.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này không chỉ có năng lực làm việc mà còn nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc thiện, sống rất tình cảm và hay thương người. Người tuổi Dậu cũng kiên trì, dũng cảm, không sợ thất bại, không ngại thử thách.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo, trong 10 ngày tới đây (15/9 - 24/9), người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ trong thời gian này dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn.

Vận khí của người tuổi Dậu từ thời điểm này trở đi sẽ khởi sắc hơn, kiếm tiền thuận lợi, được mọi người ghi nhận công sức và tôn trọng xứng đáng. Đây là một bước tiền đề quan trọng để họ có cơ hội “thoát nghèo”, thậm chí khởi sự giàu to.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!