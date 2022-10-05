Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp từ ngày 6/10 - 9/10/2022, chúc mừng 3 con giáp gánh bạc tỷ vào nhà, cuộc đời bước sang trang mới, tiền về túi nặng trĩu, giàu sang phú quý ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 13:38

3 con giáp dưới đây được mệnh danh là cỗ máy in tiền, may mắn gánh bạc tỷ về nhà, giàu sang phú quý hơn người, tha hồ sống trong nhung lụa.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng người tuổi Mão thường có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng, không giỏi kiểm soát cảm xúc. Thực chất, con giáp này rất tốt bụng, sống chân thành, nhiệt tình trong công việc cũng như với những người thân quen xung quanh. Tuổi Mão có năng lực và sự kiên trì, con giáp này không ngại khó, ngại khổ trong bất cứ việc gì.

Người tuổi Mão vào khoảng thời gian này sẽ có nhiều cát lành, tiền bạc về như nước. Mặt khác, tuổi Mão cũng có nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức. Tuổi Mão cũng có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn vô cùng may mắn, thành công rực rỡ. Đây chính là quãng thời gian tốt để tuổi Mão xúc tiến những kế hoạch đang còn ấp ủ bấy lâu nay. 

Chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho, Mão sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp từ ngày 6/10 - 9/10/2022, chúc mừng 3 con giáp gánh bạc tỷ vào nhà, cuộc đời bước sang trang mới, tiền về túi nặng trĩu, giàu sang phú quý ngập tràn - Ảnh 1
Chuẩn bị đón phúc phần mà bề trên ban cho, Mão sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền, mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sinh ra vốn đã nhanh nhạy, thông minh hơn người, họ rất biết cách nắm bắt cơ hội, vươn lên nghịch cảnh. Về cơ bản, con giáp này không thuộc đối tượng nghèo nàn. Ngay từ khi độc thân con giáp này đã nắm chắc trong tay cả cơ ngơi đồ sộ, sống trong an nhàn sung sướng.

Tử vi dự báo, từ 6/10 - 9/10, tuổi Tý có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Nhờ vậy, cuộc sống của con giáp này sẽ có nhiều khởi sắc, tài vận bừng sáng. Đến cuối năm, tuổi Tý có thể tích lũy được một khoản tiền kha khá, hưởng thụ cuộc sống sung túc. Tuổi Tý sẽ nhận được nhiều tin vui. Đặc biệt, người độc thân có thể đón nhận hỷ sự, cuộc sống thêm phần hạnh phúc, viên mãn.

Tuổi Tý sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Sự may mắn đến với tuổi Tý sẽ giúp họ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay Tý mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp từ ngày 6/10 - 9/10/2022, chúc mừng 3 con giáp gánh bạc tỷ vào nhà, cuộc đời bước sang trang mới, tiền về túi nặng trĩu, giàu sang phú quý ngập tràn - Ảnh 2
Sự may mắn đến với tuổi Tý sẽ giúp họ đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp rất nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc khi bước vào khoảng thời gian này. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân, nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó khăn thì vẫn có người giúp, ngoại giao vô cùng tốt đẹp. Những người tuổi Mùi cũng có vận trình khá tốt để con giáp này tạo ra tài sản và gia tăng một cách nhanh chóng.

Khoảng thời gian này, nhờ được quý nhân phù trợ, nâng bước chỉ đường, tuổi Mùi sẽ phú quý, giàu sang nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, ăn sung mặc sướng, tiêu xài thả ga, đời cứ như ánh hào quang chói lọi, muốn khổ cũng không được.

Cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ thăng hoa vượt trội. Con giáp này còn có quý nhân phù trợ, giúp chỉ lối và trao cho cơ hội thành công, cơ hội làm giàu. Đây cũng chính là thời điểm mang lại nhiều hi vọng cho người tuổi Mùi. Bản mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để có thể có cuộc sống thăng hoa. 

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp từ ngày 6/10 - 9/10/2022, chúc mừng 3 con giáp gánh bạc tỷ vào nhà, cuộc đời bước sang trang mới, tiền về túi nặng trĩu, giàu sang phú quý ngập tràn - Ảnh 3
Khoảng thời gian này, nhờ được quý nhân phù trợ, nâng bước chỉ đường, tuổi Mùi sẽ phú quý, giàu sang nối đuôi nhau tìm đến tận cửa, ăn sung mặc sướng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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