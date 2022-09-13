Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 15 ngày tới (14-28/9) vé số độc đắc thay bạn đổi đời, cuộc sống lên hương, đổi nhà đổi xe, 1 chân đặt vào giới thượng lưu, tiền không thiếu

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 13:19

Tử vi dự đoán 3 con giáp sau sẽ được trúng số độc đắc vào 15 ngày tới, tiền bạc nắm trong tay chục tỷ, từ ăn mày hóa đại gia, vịt hóa thiên nga, giàu sang không ai bằng.

Tuổi Dậu

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 15 ngày tới (14-28/9) vé số độc đắc thay bạn đổi đời, cuộc sống lên hương, đổi nhà đổi xe, 1 chân đặt vào giới thượng lưu, tiền không thiếu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo những chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là những người bên ngoài trông thì với vẻ mềm mỏng, yếu đuối, nhưng thực ra, họ là những người với tư duy rất sắc sảo, nhạy bén và giỏi tính toán trong công việc, tiền nong. Chính vì vậy chỉ cần họ với niềm tin vào mình nhiều hơn, đường thành công sẽ ko tài nào thoát khỏi họ. 

Tử vi học với nói, trong 15 ngày tới (14-28/9), tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp với vận đỏ rực rỡ nhất. Con giáp này sẽ trở nên rất độc lập, sẵn sàng đón nhận những thử thách và đạt được nhiều thành tựu.

Đặc trưng, 15 ngày tới (14-28/9) con đường hậu vận của tuổi Dậu sẽ với nhiều thuận lợi, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh họ, đem tới cho con giáp này nhiều lộc lá với nhiều thời cơ kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, ko nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán.

Tuổi Mùi

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 15 ngày tới (14-28/9) vé số độc đắc thay bạn đổi đời, cuộc sống lên hương, đổi nhà đổi xe, 1 chân đặt vào giới thượng lưu, tiền không thiếu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sẽ không là quá khi nói rằng 15 ngày tới (14-28/9) sẽ là thời điểm năng lực của tuổi Mùi tỏa sáng. Đây cũng là lúc họ đứng trước nhiều quyết định quan trọng trong sự nghiệp của mình.

Trong 15 ngày tới (14-28/9), tuổi Mùi may mắn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Túi tiền của họ vượng lên trông thấy, đặc biệt nguồn thu không đến từ sự ăn may mà đến từ chính năng lực của bạn. 

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những kẻ muốn quấy rối. Tuổi Mùi thông minh song đôi khi lại chưa biết thể hiện hết năng lực của mình, còn e ngại trước đám đông. Mạnh dạn thể hiện và cẩn trọng trước những kẻ mồm mép, nhất định bạn sẽ có một tháng đầy thuận lợi.

Tuổi Tuất

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 15 ngày tới (14-28/9) vé số độc đắc thay bạn đổi đời, cuộc sống lên hương, đổi nhà đổi xe, 1 chân đặt vào giới thượng lưu, tiền không thiếu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Tuất là người trung thực, hào hiệp, dũng cảm, cần cù. Trong mọi trường hợp, họ đều có thể đưa ra những quyết định chính xác để mọi việc thuận lợi cho con giáp này. 

Theo tử vi 12 con giáp, 15 ngày tới (14-28/9), vận trình của tuổi Tuất vượng phát vô cùng. Sau nhiều khó khăn, thất bại, con giáp may mắn cuối cùng cũng đạt được thành quả như ý. Sự nghiệp có sự tăng tiến rõ rệt, bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn nữa ắt có cơ hội thăng quan tiến chức trong nay mai. 

Đồng thời, bản mệnh cũng cần kiềm chế tính nóng nảy, tránh xa những người có nguồn năng lượng tiêu cực để không làm hỏng việc đại sự. 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày tới (14/9-18/9) 3 con giáp đứng top trong số những tuổi phát đạt, giàu sang nhanh nhất, khi tuổi đời còn rất trẻ mà sự nghiệp lẫn gia đình đều trọn vẹn ấm êm hiếm ai có được

5 ngày tới (14/9-18/9) 3 con giáp đứng top trong số những tuổi phát đạt, giàu sang nhanh nhất, khi tuổi đời còn rất trẻ mà sự nghiệp lẫn gia đình đều trọn vẹn ấm êm hiếm ai có được

3 con giáp được dự đoán giàu sang phú quý trong 5 ngày tới, sự nghiệp phất cờ cao vút, tương lai sáng lạng, gia đình hạnh phúc đủ đầy.

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