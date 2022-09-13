5 ngày tới (14/9-18/9) 3 con giáp đứng top trong số những tuổi phát đạt, giàu sang nhanh nhất, khi tuổi đời còn rất trẻ mà sự nghiệp lẫn gia đình đều trọn vẹn ấm êm hiếm ai có được

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 09:56

3 con giáp được dự đoán giàu sang phú quý trong 5 ngày tới, sự nghiệp phất cờ cao vút, tương lai sáng lạng, gia đình hạnh phúc đủ đầy.

Tuổi Sửu

5 ngày tới (14/9-18/9) 3 con giáp đứng top trong số những tuổi phát đạt, giàu sang nhanh nhất, khi tuổi đời còn rất trẻ mà sự nghiệp lẫn gia đình đều trọn vẹn ấm êm hiếm ai có được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Sửu sẽ phát tài vào 5 ngày tới (14/9-18/9). Vận may về tài lộc rất tốt, có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương, vận may liên tiếp ập đến. Vận may không thể ngăn cản. Của cải sẽ tiếp tục đổ về. Thu nhập của cải sẽ vào thời kỳ cao điểm và nhận được nhiều nguồn tài chính hơn. Những người thuộc con giáp Sửu sẽ kết bạn nhiều hơn với quý nhân, nâng cao khả năng của mình, họ sẽ thuận lợi thực hiện ước mơ giàu sang của mình.

Vận khí của người tuổi Dậu vào 5 ngày tới (14/9-18/9) sẽ được Thần Tài báo mộng sẵn, dù làm ngành nào thì bạn cũng có thể nắm bắt thêm của cải, rất thích hợp để chủ động tìm kiếm tài lộc, sẽ có một vụ thu hoạch mỹ mãn. Tinh thần tuổi trẻ có thể nổi lên, sự nghiệp hưng thịnh, trung niên công danh sự nghiệp lên cao, phúc lộc đầy nhà, phú quý.

Tuổi Mão

5 ngày tới (14/9-18/9) 3 con giáp đứng top trong số những tuổi phát đạt, giàu sang nhanh nhất, khi tuổi đời còn rất trẻ mà sự nghiệp lẫn gia đình đều trọn vẹn ấm êm hiếm ai có được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Mão được được trời ban nhiều phước lành. Sau 5 ngày tới (14/9-18/9), tuổi Mão sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. Thời gian này, tuổi Mão bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh.

Tài vận người tuổi Mão được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Mão tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

Tuổi Ngọ

5 ngày tới (14/9-18/9) 3 con giáp đứng top trong số những tuổi phát đạt, giàu sang nhanh nhất, khi tuổi đời còn rất trẻ mà sự nghiệp lẫn gia đình đều trọn vẹn ấm êm hiếm ai có được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bước sang 5 ngày tới (14/9-18/9), người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Vào thời điểm này, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

5 ngày tới (14/9-18/9) tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh”.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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