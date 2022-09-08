Trúng giải độc đắc vào 16h chiều nay (08/09), 3 con giáp như "Phượng Hoàng tái sinh", vén màn mây mù đón vận giàu sang, tiền rụng như sung, lộc nhiều như mưa, ngọc ngà châu báu nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 06:01

Cùng xem những con giáp nào may mắn "ẵm" giải độc đắc vào chiều nay nhé!

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người được hưởng nhiều phước đức, họ vốn sống thiện lành, không tham sân si và luôn sống cho người khác. Người tuổi Thìn tuy không tham vọng nhưng họ cũng không ngừng cố gắng, nỗ lực để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Trong cuộc sống, tuổi Thìn thường gặp được nhiều may mắn hơn những con giáp khác, ở bất kỳ giai đoạn nào họ cũng có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua mọi thử thách.

Tử vi học có nói, trong 16h hôm nay, những người tuổi Thìn không những có vận may lội ngược dòng mà họ còn là phúc tinh cho cả gia đình. Nhà nào có người tuổi Thìn thì không cần phải lo lắng quá nhiều, sự may mắn của họ sẽ được lan tỏa, giúp những thành viên khác gặt hái được nhiều thành công. Dự kiến những khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết êm đẹp. Từ đây, họ sẽ có cơ hội làm giàu, ngoài ra những thành viên khác trong nhà cũng gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp của họ. Nhìn chung, gia đình nào có người tuổi Thìn thì khá an yên và viên mãn.

Trúng giải độc đắc vào 16h chiều nay (08/09), 3 con giáp như 'Phượng Hoàng tái sinh', vén màn mây mù đón vận giàu sang, tiền rụng như sung, lộc nhiều như mưa, ngọc ngà châu báu nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Nhìn chung, gia đình nào có người tuổi Thìn thì khá an yên và viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Người tuổi Thân sống thực tế, không mơ mộng và luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn. Ai nói rằng người tuổi Thân sẽ sống khổ vì không biết hưởng thụ, nhưng trên thực tế họ chăm chỉ bao nhiêu thì sau này sẽ được tận hưởng thành quả mình làm bấy nhiêu.

Tuổi Thân là con giáp không chờ thời, họ luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng trong mọi hoàn cảnh, trời ban phước lành thì họ nhận, có khó khăn thì họ sẽ tự lực vượt qua. Tử vi học có nói, trong 16h hôm nay, tuổi Thân sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận, tất cả đều viên mãn tốt đẹp. Đặc biệt, tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn. Bất kể là đầu tư kinh doanh hay làm việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, đầu tư đến đâu, sinh lời đến đó. Dự kiến, tuổi Thân sẽ gặt hái được một số thành công nhất định. Nếu không thể trở thành đại gia rủng rỉnh tiền bạc thì ít nhất cũng mua sắm được nhà được xe, hoặc có khoản tiền nhỏ nhỏ để làm ăn.

Trúng giải độc đắc vào 16h chiều nay (08/09), 3 con giáp như 'Phượng Hoàng tái sinh', vén màn mây mù đón vận giàu sang, tiền rụng như sung, lộc nhiều như mưa, ngọc ngà châu báu nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trong 16h hôm nay, tuổi Thân sẽ được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần là những người có tính cách thoải mái, hào phóng, thích cuộc sống tự do sáng tạo và không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Người tuổi Dần bề ngoài vô lo vô nghĩ nhưng trên thực tế lại có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Trong cuộc sống, tuổi Dần không ngừng nỗ lực, cố gắng với mong muốn làm giàu và kiếm được thật nhiều tiền để đi khắp nơi.

Tử vi học có nói, trong 16h hôm nay, tuổi Dần sẽ bất ngờ được Thần Tài chiếu cố trong một giai đoạn nhất định. Tuổi Dần làm gì cũng gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó họ còn gặp được quý nhân, đem đến cơ hội làm giàu, kiếm được nhiều tiền và đổi đời chỉ trong chớp mắt.

Không những thế, mọi kế hoạch dự định đều được vận hành trơn tru, thuận buồm xuôi gió. Dự kiến, những ngày tháng này, nếu như tuổi Dần có ý định kinh doanh gì thì có thể sẽ thành công bất ngờ, kéo theo tài vận dồi dào, có khả năng kiếm được khoản tiền lớn, dư dả sống sung túc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tử vi chiều nay con giáp trúng số độc đắc 3 con giáp trúng số đổi đời

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 33 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng