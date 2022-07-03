Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (4/7/2022), những con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, điềm dữ qua đi, phúc lộc ngập nhà, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 03/07/2022 03:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "kết duyên" với Thần Tài, điềm dữ qua đi, phúc lộc ngập nhà, giàu càng thêm giàu vào đúng 12 giờ ngày 4/7/2022.

Tuổi Dần

Đúng 12 giờ ngày 4/7, người tuổi Dần sẽ đón Thực Thần ghé thăm, đường tài lộc càng ngày càng thịnh vượng hơn. Chuyện làm ăn kinh doanh tiến triển tốt, bản mệnh dần thấy được sự tươi sáng phía cuối con đường. Vượt qua những khó khăn, trở ngại trước đó, bạn luôn giữ cho mình đầu óc sáng suốt và minh mẫn để sẵn sàng chớp lấy bất cứ cơ hội nào để lật ngược tình thế.

Con giáp may mắn này sẽ có được khoảng thời gian ngọt ngào bên người ấy. Hạnh phúc ngập tràn khiến bạn chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì khác nữa trong lúc này. Hãy sử dụng thời gian rảnh của mình để chăm sóc và yêu thương người ấy nhiều hơn.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (4/7/2022), những con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, điềm dữ qua đi, phúc lộc ngập nhà, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ đón Thực Thần ghé thăm, đường tài lộc càng ngày càng thịnh vượng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có được cơ hội tốt để cải thiện thu nhập của mình vào đúng 12 giờ ngày 4/7/2022. Bằng nghề tay trái, bản mệnh có thể đạt được mục tiêu của mình khi tài lộc về tay. Bạn cứ yên tâm vì đã có tiền lận lưng nhờ công sức làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua của mình. Song cũng đừng tiêu xài hoang phí, cần biết tiết kiệm cho tương lai.

Người độc thân tuổi Thìn sẽ cảm thấy bất ngờ khi nhận được những lời tỏ tình dễ thương từ phía người ấy. Bạn không thể tin được vào hạnh phúc ập đến trước mắt, hãy mở lòng mình để đón nhận tình yêu nhé.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (4/7/2022), những con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, điềm dữ qua đi, phúc lộc ngập nhà, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ có được cơ hội tốt để cải thiện thu nhập của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đang được Tam Hợp quý nhân chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà sớm tìm được hạnh phúc cho mình, nhân duyên trời định khó bề rũ bỏ. Con giáp này cảm thấy thật may mắn khi đã tìm được người ở bên bầu bạn, chia sẻ tâm tình với mình. Dù còn nhiều khó khăn trở ngại trước mắt nhưng bạn tin rằng có tình yêu làm chỗ dựa và động lực thì chuyện gì cũng có thể vượt qua.

Người tuổi Tuất đã có gia đình nên cân nhắc thêm về những cách để hâm nóng tình cảm lứa đôi. Có thể thời gian ở bên nhau lâu ngày sẽ khiến cho tình yêu dần biến thành tình thân mà không còn bỏng cháy nữa.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (4/7/2022), những con giáp 'kết duyên' với Thần Tài, điềm dữ qua đi, phúc lộc ngập nhà, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Người tuổi Tuất đang được Tam Hợp quý nhân chỉ lối dẫn đường, nhờ thế mà sớm tìm được hạnh phúc cho mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Đúng 30 ngày tới, thời tới cản không nổi, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ vàng, tài lộc dồi dào, liên tiếp đón hỷ tín

Đúng 30 ngày tới, thời tới cản không nổi, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ vàng, tài lộc dồi dào, liên tiếp đón hỷ tín

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài chấm sổ vàng, tài lộc dồi dào, liên tiếp đón hỷ tín trong 30 ngày nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 6 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026