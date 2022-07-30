Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (31/7/2022), thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc dư dả, tiền của dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 02:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc dư dả, tiền của dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng vào đúng 12 giờ ngày 31/7/2022.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ đón nhận những điềm báo tốt lành về vận trình tài lộc, đặc biệt là những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh buôn bán vào đúng 12 giờ ngày mai. Con giáp may mắn này có thể thử sức với những lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô kinh doanh để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh tiến triển tốt đẹp. Đôi lứa bên nhau luôn đặt vị trí của người kia lên trên hết và trao nhau niềm tin nên mối quan hệ ngày càng mặn nồng, khăng khít hơn. Nếu cảm thấy tình yêu đã chín muồi, con giáp này và nửa kia có thể bàn tính đến chuyện trăm năm.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (31/7/2022), thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc dư dả, tiền của dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ đón nhận những điềm báo tốt lành về vận trình tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 12 giờ ngày 31/7, người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân Tam Hợp phù trợ nên có thể từng bước vượt qua được những khó khăn trước đó. Mọi việc đang dần nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Những kế hoạch con giáp này đề ra đều được thông qua và thực hiện đúng tiến độ, không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Có thể thấy những nỗ lực trước đó của bản mệnh nay đã được đền đáp xứng đáng. 

Bạn sẽ đón nhận một ngày tình cảm hài hòa, đôi lứa hóa giải hết mọi hiểu lầm trước đó và càng thêm yêu thương, trân trọng nhau hơn. Sự nghiệp cũng có những bước tiến thuận lợi. Con giáp này là người biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhờ sự thông minh và khéo léo của mình.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (31/7/2022), thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc dư dả, tiền của dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ có quý nhân Tam Hợp phù trợ nên có thể từng bước vượt qua được những khó khăn trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thiên Tài soi chiếu, mang đến may mắn về đường tài lộc cho người tuổi Dậu. Có cơ hội phát tài, nhưng tiền đến nhanh đi cũng nhanh. Bản mệnh có thể nhận được một khoản tiền thưởng “từ trên trời rơi xuống”, nhưng chính vì là tiền không chính đáng nên lời khuyên cho tuổi Dậu là không nên phụ thuộc quá nhiều vào nó.

Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Người đã có đôi có một ngày tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh. Đôi bên đều quan tâm và chăm sóc nhau nhiệt tình, vì nhau mà cố gắng hơn cho tương lai.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (31/7/2022), thời tới cản không kịp, 3 con giáp tài lộc dư dả, tiền của dư dôi, sự nghiệp lội ngược dòng, chuyển bại thành thắng - Ảnh 3
Thiên Tài soi chiếu, mang đến may mắn về đường tài lộc cho người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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