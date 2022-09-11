Trúng độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13/9), 3 tuổi được ban lộc Trời, tiền đồ xán lạn, có cơ hội trúng số độc đắc, sự nghiệp sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 17:05

Trong 2 ngày 12, 13/9/2022, 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, giàu có nhất.

Tuổi Thìn

Tử vi nói rằng trong 2 ngày tới, tuổi Thìn có số phất lên trông thấy. Người tuổi Thìn trời sinh có tính cách chăm chỉ, miệt mài làm việc. Bởi vì bản tính của con Rồng là thận trọng và ổn định, nên người tuổi Thìn không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ đó, thành công sớm muộn cũng nằm trong tay con giáp này.

Trúng độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13/9), 3 tuổi được ban lộc Trời, tiền đồ xán lạn, có cơ hội trúng số độc đắc, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 1
Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới đây, sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Tuổi Thìn như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh.

Đặc biệt, vận trình của con giáp này vô cùng rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình. Bản mệnh thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Thìn sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống, từ đó cuộc sống ngày càng có nhiều khởi sắc hơn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vốn rất thông minh, cẩn thận lại kiên trì. Họ biết cách tận dụng những nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Tuổi này được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Giai đoạn này, tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Mùi sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại.

Trúng độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13/9), 3 tuổi được ban lộc Trời, tiền đồ xán lạn, có cơ hội trúng số độc đắc, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 2
Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, hướng ngoại và có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ. Trên con đường tiến thân, con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

2 ngày tới, người tuổi Mùi có vận may đầy tay, được Thần Tài nâng đỡ nên vận trình tài lộc của họ vô cùng lý tưởng. Nếu như những người tuổi Mùi còn đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng. Trong khi người làm kinh doanh thì ngày càng đông khách, doanh thu tăng dần. Con giáp tuổi này có sự nghiệp vượng phát, tình duyên suôn sẻ nên vô cùng phấn chấn. 

Tuổi Sửu

Xem tử vi 12 con giáp, Sửu chính là một trong những cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số 5 con giáp bùng nổ tài lộc trong 2 ngày tới. Đây vốn là con giáp được mệnh danh chăm chỉ, có chí hướng rõ ràng, tư tưởng cầu tiến nên không có gì ngạc nhiên khi đến một giai đoạn nhất định, họ có thể đạt được những điều bản thân mong muốn bằng chính đôi tay mình.

 

Trúng độc đắc đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13/9), 3 tuổi được ban lộc Trời, tiền đồ xán lạn, có cơ hội trúng số độc đắc, sự nghiệp sang trang mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

2 ngày tới, người tuổi Sửu ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào, có thể lấy lại những gì đã mất. Phương diện công việc hay tài chính đều có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

 

Hơn nữa, thường ngày Sửu đã có tính cần kiệm, chi tiêu có kế hoạch rõ ràng, chịu khó cầu tài nên khoảng thời gian này chính là lúc tiền bạc tích trữ của họ sinh sôi nảy nở, nhân lên gấp nhiều lần. Nếu có bản lĩnh và kiến thức có thể dấn thân vào đầu tư hoặc kinh doanh, đảm bảo sẽ càng có lộc lớn.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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