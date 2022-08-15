Trong vòng 7 ngày tới, vận khí khởi sắc, 3 con giáp LÀM ÍT LỜI NHIỀU, quý nhân hỗ trợ hết công lực, tình-tiền đỏ rực, phú quý lâm môn

Tâm linh - Tử vi 15/08/2022 11:26

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn vào 7 ngày tới nhé!

Trong vòng 7 ngày tới, vận khí khởi sắc, 3 con giáp LÀM ÍT LỜI NHIỀU, quý nhân hỗ trợ hết công lực, tình-tiền đỏ rực, phú quý lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Không nhanh nhạy hay liều lĩnh như tuổi Dần những những người tuổi Dậu lại có được sự kiên cường và ý chí vô cùng bền bỉ, ẩn sâu trong lớp vỏ bọc mềm mại, nhẹ nhàng của mình.

Tuổi Dậu nếu là nam giới thì vô cùng lịch sự, hào hiệp, hiếm khi nổi nóng, còn là nữ thì thường là những người rất hòa đồng, chan hòa với bạn bè, cẩn trọng và rụt rè khi mới yêu, nhưng khi sâu sắc thì lại đối xử hết mình và vô cùng chân thành. Theo các chuyên gia phong thủy, sau nửa đầu năm ít gặp may mắn, tuổi Mão sẽ được đền bù, đặc biệt là 7 ngày tới.

Từ khoảng thời gian này, tuổi Dậu được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị. Những người tuổi Dậu nên nắm bắt lấy cơ hội trời cho này để tạo dựng cơ ngơi tiền đồ dành cho mình.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hầu như đều là những người thông minh, giỏi giang và sắc sảo. Nếu là nam giới thì chí hướng bay xa, bay cao, nắm bắt cơ hội rất tốt, nếu là nữ thì không những khéo léo, nhạy bén, mà còn biết quản lý tài chính, chi tiêu đâu ra đấy, khiến người khác khó có thể chê được điểm gì.

Tuổi Mùi trời sinh dù nam hay nữ đều tài giỏi là thế, nhưng lại thường là những người khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang sự giàu có của mình, luôn thích ẩn mình trong đám đông, nên phúc phần lại càng lớn và ít khi rơi vào cảnh túng quẫn.

Từ trước đó người tuổi Mùi có thể gặp phải một số khó khăn vào nửa đầu năm, nửa sau của năm, họ chỉ gặp may mắn và thuận lợi. Đặc biệt, 7 ngày tới là thời điểm tuổi Mùi dễ làm nên chuyện, nếu biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình, có thể trở nên vô cùng giàu có.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người bẩm sinh đã có khí chất độc đáo, đối đãi chân thành với mọi người. Con giáp này cũng có ngũ hành thuộc kim vượng phát. Tử vi cho biết những người tuổi Hợi bắt đầu từ 7 ngày tới, vận khí khởi sắc mạnh mẽ, vừa đỏ tình lại vừa đỏ tiền. Nếu nắm bắt được cơ hội, nhất định sẽ thành công vang dội.

Ngoài ra, do tài vận khởi phát, thu nhập tăng cao, người tuổi Hợi sẽ trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình đem lại cuộc sống sung túc cho người thân.

*Bai viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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