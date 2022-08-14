Tử vi tuần mới (15-21/8) của 12 con giáp: Tỵ có tài lộc tứ phía đổ về, Dậu có bất ngờ lãng mạn từ nửa kia, Hợi có cơ hội thăng tiến

Tuổi Tý cần thận trọng trong quản lý tiền bạc. Bản mệnh cần phải nắm bắt thời cơ, bởi về cuối tuần thì mọi sự sẽ khó khăn hơn, kiếm tiền không còn dễ dàng nữa. Càng về cuối tuần càng có chuyện cần tiêu tiền, nên chú ý kẻo gặp họa phá tài.

Người tuổi Tý có hung có cát, có thăng có trầm đan xen, đề phòng tiểu nhân hãm hại trong công việc.

Tuổi Sửu

Tài vận thăng trầm bất định, vừa có tiền vào túi thì lại có chuyện phải tiêu đi. Đầu tuần sẽ chẳng có khoản thu nào đáng kể, nếu bạn không cân đối thu - chi thì rất dễ rỗng ví vào thời điểm này. Phải đợi tới tận cuối tuần vận khí dần có khởi sắc thì bạn mới có cơ hội đầu tư, thu lợi về túi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao.

Chuyện tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, những bạn tuồi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tinh duyên vẫn cứ không được như ý.

Tuổi Dần

Trong tháng 'cô hồn', vận tiểu nhân của người tuồi Dần tăng mạnh. Tuy chính thắng tà, bản thân ngay thẳng không sợ trời chẳng sợ đất, nhưng tuồi Dần vẫn cần đề cao cảnh giác. Do đó, người tuổi Dần một tuần mới sẽ có nhiều khởi sắc trên đường công danh sự nghiệp.

Tiểu nhân xung quanh đeo bám làm ảnh hưởng đến vận trình phát triển cũng như lộc làm ăn, vậy nên cần biết tránh xa những mối quan hệ ngoài lề mang tính chất xã giao, đề phòng cả những người mình cho rằng thân cận.

Về tài lộc có dấu hiệu hao tổn nghiêm trọng do Đại Hao nhập mệnh. Dù trước đó bạn kiếm được không ít nhưng hung tinh này làm cho các khoản thu chi mất cân bằng, có việc đột xuất khiến con số chi ra vượt quá mức cho phép. Lúc này vay mượn là phương án duy nhất, nhưng đừng mượn quá nhiều, sẽ thành gánh nặng rất lớn đè lên vai bạn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tuần này đề phòng tiểu nhân hãm hại trong công việc. Có thể sẽ có vài chuyện xảy ra khiến cho con giáp này tốn tiền hao của. Bạn cần chú ý hơn trong chuyện chi tiêu khoảng thời gian này.

Tài vận bình thường, nguồn thu phụ không ổn, tránh mắc lừa khi đầu tư. Thời điểm này bạn cũng nên lưu tâm hơn nữa với các mối quan hệ hợp tác làm ăn.

Chuyện tình sóng gió, tiểu nhân gièm pha. Với các cặp đôi, đường tình duyên bất ổn, tình cảm hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, không có được sự ổn định như mong muốn khi mà cả 2 chưa thực sự dành tình cảm chân thành cho nhau. Cả hai cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc để giải quyết triệt để vấn đề hại tại.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn tuần này bị tiểu nhân đặt điều thị phi nên công việc gặp nhiều trắc trở, mọi việc có thể không êm đềm như vẻ bề ngoài mà bạn vẫn nghĩ. Đường công danh bất thuận, nhiều khó khăn nảy sinh mà bản mệnh khó bề tự giải quyết. Đã vậy tiểu nhân rình rập xung quanh, liên tục quấy phá, khiến cho con giáp này chẳng phút nào yên.

Tài vận bình thường, nên hạn chế chi tiêu. Đầu tuần tài lộc khá bấp bênh, nếu không cẩn thận bạn có thể mất một khoản tiền không nhỏ do sự chủ quản của bản thân. Phải đợi tới cuối tuần mọi chuyện mới dần có khởi sắc.

Chuyện tình cảm một khi đã đặt lòng tin vào đối phương thì tuổi Thìn sẽ cảm thấy yên tâm, suy nghĩ tích cực và dễ thở hơn.

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc trong tuần khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Lúc này, bạn có cơ hội gặp được quý nhân, dù vướng phải khó khăn cũng sẽ được giúp đỡ biến nguy thành cơ, khiến đồng tiền chảy ào ào vào trong túi.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không gặp được nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp tuần này. Thương Quan và Tỷ Kiên cho thấy bản mệnh dễ vướng phải mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp do bản tính kiêu ngạo, hiếu thắng, luôn tự cho mình là nhất.

Đường tài lộc của bản mệnh thì lại khá ổn định. Dù các mối làm ăn không đến với bạn một cách nhanh chóng và dồn dập nhưng lúc nào bạn cũng có công việc để thực hiện. Bạn có thể trở thành người giàu có nếu biết đầu tư và chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm.

Sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý.

Tuổi Mùi

Được cát tinh hậu thuẫn, người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Với người làm công ăn lương, nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà bạn mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Tuần này, cơ hội được thưởng nóng có rất nhiều, vì vậy bản mệnh hãy nhanh nhạy nắm bắt để có thể khiến túi tiền rủng rỉnh.

Với người có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Tuổi Thân

Hung tinh đeo bám báo hiệu nguy cơ người tuổi Thân gặp phải tiểu nhân trong tuần này khá cao. Bản mệnh cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc, khiến kẻ xấu coi đó là cái cớ để hãm hại.

Thời điểm này, sự bình tĩnh sẽ giúp bạn nhìn ra vấn đề nằm ở đâu và tháo gỡ một cách chính xác, càng hoảng càng dễ vướng phải rắc rối mà thôi.

Phương diện tài lộc của con giáp này cũng có nhiều thăng trầm bất ổn. Đầu tuần cơ hội kiếm tiền tới không ít, song mọi chuyện lại không suôn sẻ từ đầu tới cuối, có thể tiền vừa vào tay đã bay biến cũng do những tính toán vội vàng và có phần tự tin thái quá của bạn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là sẽ khiến cuộc sống sang trang, bản thân được tận hưởng hạnh phúc.

Các mối nhân duyên hài hòa cũng giúp bản mệnh xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất rõ rệt.

Nhìn chung vận trình sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với bạn.

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất có phần sa sút hơn nhiều so với thời gian trước đó. Công việc từ đầu tuần đã gặp trục trặc do bản mệnh mất tập trung, nếu nghiêm trọng, bạn còn phải dùng tiền và tốn thời gian để khắc phục sai lầm.

Đặc biệt, Thiên Cẩu hung tinh còn kéo theo họa khẩu thiệt thị phi, gây ra những lời đàm tiếu ảnh hưởng tới danh tiếng của con giáp này.

Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên chú tâm vào công việc của mình, chớ nên lo nhiều chuyện bao đồng, vừa giảm sút năng suất làm việc, lại vừa tạo cơ hội cho kẻ tiểu nhân tìm cớ gây họa.

Đường tài lộc cũng ảm đạm khi mà cả tuần chỉ có hung tinh đeo bám. Bản mệnh cần cẩn trọng trong những quyết định tài chính của mình, chớ nên vội vàng tin theo lời rủ rê của những người mình không thực sự hiểu rõ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong tuần này. Nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình.

Tuy nhiên, trong thời điểm vật giá leo thang, con giáp này nên chú ý quản lý tài chính một cách khôn ngoan, hạn chế thất thoát không đáng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!