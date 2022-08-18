Trong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8), 3 tuổi "một bước lên tiên" trúng số độc đắc, tiền nhiều nứt vách, tài lộc dồi dào, đi đường nào cũng đụng quý nhân

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 23:41

3 con giáp dưới đây được ban ân huệ, nhận được tin trúng độc đắt trong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8) "một bước lên tiên" trúng số độc đắc, tiền nhiều nứt vách, tài lộc dồi dào, đi đường nào cũng đụng quý nhân

Tuổi Ngọ

Con giáp trúng số một bước lên tiên trong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8) tới chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên, đó là tuổi Ngọ. Con giáp này bản tính vốn trung thực, tốt bụng. Họ cũng rất giỏi trong việc kết giao bạn bè nên sẽ tạo dựng được những mối quan hệ tốt trong cuộc sống. 

Theo dự đoán của tử vi 12 con giáp: Trong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8), những người tuổi Ngọ sẽ gặp được rất nhiều may mắn cả về tiền tài và sự nghiệp. Nhờ biết nỗ lực, cố gắng trong công việc cùng với khả năng được rèn dũa trong những năm qua. Vì thế, con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công.

Trong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8), 3 tuổi 'một bước lên tiên' trúng số độc đắc, tiền nhiều nứt vách, tài lộc dồi dào, đi đường nào cũng đụng quý nhân - Ảnh 1
Tuổi Ngọ nên thử vận mai bằng cách mua vé số, vì trong vòng 7 ngày nữa bạn là con giáp may mắn được thần Tài chọn lựa. (Ảnh minh họa: Internet)

Đặc biệt, những người tuổi Ngọ còn có may mắn lớn như trúng số xổ số miền Nam, xổ số miền Bắc, Vietlott,… Chỉ sau một đêm, con giáp này có thể trở thành đại gia, tỷ phú nhờ số tiền thưởng nhận được rất lớn.

Nếu trong khoảng vòng 7 ngày tới (20/8-26/8), bạn vô tình đi ngang qua các đại lý vé số hay bắt gặp người bán vé số trên đường thì hãy thử vận may của mình nhé! Thần may mắn đang ở bên cạnh bạn nên bạn hãy tranh thủ thời cơ, bắt lấy cơ hội của mình.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu tính cách ổn định, làm việc gì cũng chắc chắn. Con giáp này coi trọng cuộc sống vật chất, nên rất thích việc quản lý và đầu tư tài chỉnh bởi người tuổi Dậu biết rằng muốn có nhiều tiền thì không thể dựa vào mỗi lương.

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Người tuổi Dậu rất giỏi trong việc đầu tư, quản lý, khai thác các nguồn tài chính.

Con giáp này có thể sắp xếp cuộc sống một cách khoa học, đều bỏ ra một phần thu nhập hàng tháng để tiết kiệm, đầu tư nhằm kiếm được những khoản lợi nhuận. Thời gian trong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8) là thời điểm các khoản đầu tư hợp lý mang về vô số tiền bạc cho con giáp này.

Tuổi Tý

Thời gian vừa qua, tuổi Tý đã vô cùng nỗ lực làm việc và bước qua nhiều khó khăn, chính vì vậy họ hứa hẹn sẽ có được những gì mà mình mong ước trong giai đoạn tới. Cụ thể theo tử vi 12 con giáp, 7 ngày đầu tiên của tháng 8/2022 cho biết con giáp này sẽ được trời thương ban phát tài lộc, gặp rất nhiều may mắn, rực rỡ, nhờ vậy mà mọi việc đều trở nên hành thông, thuận lợi.

Trong vòng 7 ngày tới (20/8-26/8), 3 tuổi 'một bước lên tiên' trúng số độc đắc, tiền nhiều nứt vách, tài lộc dồi dào, đi đường nào cũng đụng quý nhân - Ảnh 3

Thần Tài yêu thương người tuổi Tý nên ban phát tài phát lộc, tiền nhiều như nước trong 7 ngày tới. (Ảnh minh họa: Internet)

Trong giai đoạn này, tuổi Tý có thể thảnh thơi ngồi đợi tin vui, tiền bạc ghé đến trước của. Cuộc sống con giáp may mắn ngày càng khởi sắc, sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trước Rằm tháng 8 âm lịch (15/8), 3 con giáp chạm đỉnh may mắn, bức phá giàu sang, đón tài được tài, đón lộc được lộc, tiền chất thành đống, vàng chất cả kho, phú quý cả đời

Trước Rằm tháng 8 âm lịch (15/8), 3 con giáp chạm đỉnh may mắn, bức phá giàu sang, đón tài được tài, đón lộc được lộc, tiền chất thành đống, vàng chất cả kho, phú quý cả đời

Đón tin vui trước Rằm tháng 8 âm lịch (15/8), 3 con giáp nhận được bất ngờ lớn, Chính Tài soi chiếu, bức phá giàu sang, tài lộc đầy người, tiền vàng rủng rỉnh.

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