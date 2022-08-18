Điềm lành: Từ giờ đến Tết Trung thu, 3 tuổi này tài lộc thăng hoa, cực kì may mắn, lộc lá đầy nhà, tình duyên nở rộ, sự nghiệp tăng tiến, buôn may bán đắt, tiền tiêu không hết, bạc vàng rủng rỉnh đầy túi

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 15:35

Tết Trung thu sắp đến, 3 con giáp được tử vi học dự đoán sẽ bức phá đổi đời trong dịp lễ này, may mắn về tiền bạc, thu nhập tăng thêm khá nhiều, các nguồn thu phụ khá dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Tuổi Dần

Dần mạnh mẽ, chí hướng và luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho mình. Bạn không chấp nhận đứng sau người khác cả về vật chất lẫn quyền lực. Bạn tin là mình có thừa khả năng làm mọi việc. Theo nghiệp kinh doanh, Dần có sức công phá mãnh liệt hơn những người khác.

Điềm lành: Từ giờ đến Tết Trung thu, 3 tuổi này tài lộc thăng hoa, cực kì may mắn, lộc lá đầy nhà, tình duyên nở rộ, sự nghiệp tăng tiến, buôn may bán đắt, tiền tiêu không hết, bạc vàng rủng rỉnh đầy túi - Ảnh 1
 Dần chính là con giáp gặt hái được nhiều thành công may mắn từ giờ đến Tết Trung thu. (Ảnh minh họa: Internet)

Từ giờ đến Tết Trung thu, nếu theo nghiệp kinh doanh thì xác định chỉ có lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Cơ hội lớn nhất trong tháng này đối với tuổi Dần chính là được ra nước ngoài tu nghiệp một thời gian. Dù ngắn nhưng cũng đủ để bản học hỏi thêm, khẳng định bản lĩnh của mình.

 

Tuổi Thìn

Trước Trung thu, đã có những biến động không nhỏ xảy ra với người tuổi Thìn. Vận thế suốt 30 ngày trong tháng "cô hồn" của con giáp này tuy không quá xấu nhưng cũng không hề có bất cứ đột phá hay sự khởi sắc đáng kể nào, và bạn vẫn đang dậm chân tại chỗ uể oải chờ đợi.

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Tử vi dự đoán từ giờ đến Tết Trung thu, tài vận và phúc khí của người tuổi Thìn càng tiến triển theo chiều hướng tốt. Chỉ cần cố gắng nhiệt tình và liên tục dồn dập trong 2 tuần đầu tháng, cả sự nghiệp và chuyện tình cảm của con giáp này sẽ xoay chuyển 180 độ. Mọi nỗ lực và cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, giúp cho người tuổi Thìn cảm thấy sảng khoái và tự tin hơn. Một loạt tin vui sẽ lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thìn. Càng mong mỏi và khát khao điều gì, chuyện đó càng có cơ hội trở thành hiện thực tốt bấy nhiêu.

Trong thời điểm này tuyệt vời này, con giáp tuổi Thìn cũng sẽ gặp được quý nhân phù trợ, chỉ bảo hướng dẫn tận tình giúp họ định hình và hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Chìa khóa thành công của bạn trong tháng tới chính là kiên nhẫn và sẻ chia, bình tĩnh vượt qua mọi khó khăn và chạm tay tới thành công - tuy chậm mà chắc.

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, tuổi Thân cũng là một trong những con giáp được trời ban nhiều phước lành, họ có thể không quá giàu có nhưng sẽ gặp được nhiều may mắn, làm việc gì cũng thành công.

Mỹ nhân Tân Cương

Đặc biệt từ giờ đến Tết Trung thu, tuổi Thân sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, bỏ công sức 1 thu được lợi nhuận 10. Đặc biệt đối với những người làm ăn kinh doanh, mọi kế hoạch đầu tư đều thuận buồm xuôi gió, không những thế tuổi Thân còn gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối khiến cuộc sống thăng hoa thịnh vượng. Nhìn chung, cuối năm nay sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ với tuổi Thân.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Tết Trung thu sắp tới, với 3 con giáp này bất kể làm việc gì thì cũng thuận "buồm xuôi gió" , tiền tài rủng rỉnh, cuộc sống sung túc giàu sang.

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