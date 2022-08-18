Rằm tháng 8 (15/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn bức phá, được trời ban nhiều phước lành, tiền bạc vô biên, giàu có viên mãn

Trời sinh những người tuổi Thìn vốn mang số mệnh của Rồng, cả cuộc đời của họ mưu cầu quyền lực và sự giàu có, vì vậy họ luôn biết tìm tòi, học hỏi và tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, họ có thể làm được những điều phi thường mà người khác chưa chắc làm được. Tuy nhiên do vận may chưa đến nên họ chưa có bước đột phá.

Tử vi học có nói, người tuổi Thìn sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt từ Rằm tháng 8 (15/8 âm lịch) trở đi, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có thay đổi bất ngờ. Những khó khăn tưởng chừng như khó giải quyết lại hanh thông. Ngoài ra, từ giai đoạn này, sẽ có nhiều cơ hội tốt đến với tuổi Thìn khiến họ sẽ khó chọn lựa, nhưng nếu như biết nắm bắt tình hình và chọn được cơ hội tốt nhất thì tuổi Thìn sẽ đổi đời vào cuối năm.

Những người tuổi Thân là người sống nội tâm, hiền lành, chăm chỉ, họ thường có được may mắn và tài lộc trong công việc ai cũng ngưỡng mộ. Những người tuổi Thân từ lúc sinh ra đã có khả năng kiếm tiền và trong cuộc đời của họ không phải lo lắng quá nhiều về tiền bạc trong thời gian này.

Tử vi từ Rằm tháng 8 (15/8 âm lịch) trở di cho biết đây được coi là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp, mở rộng đầu tư kinh doanh. Bản thân những người tuổi Thân cũng luôn có khát khao kiếm tiền mạnh mẽ và nếu có một cơ hội tốt, chúng sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu xưa nay vốn là con giáp cần cù chịu khó, năng động và rất giỏi kiếm tiền. Người tuổi Sửu tràn đầy sự chân thành, tình cảm, luôn sẵn khao khát và từ đó họ cố gắng hết sức mình để thực hiện và biến mọi việc thành sự thật.

Trời không phụ lòng người, tuổi Sửu càng nỗ lực nhiều bao nhiêu thì vận may lại mỉm cười nhiều bấy nhiêu (Ảnh minh họa: Internet)

Tháng 8 âm này, bạn hãy mạnh dạn đầu tư vào các hạng mục bạn đã cố công tìm hiểu suốt thời gian qua, dip rằm Trung thu mỗi lần xuống tiền là tuổi Sửu sẽ lại thu về nhiều gấp bội. Đừng lo lắng nếu tháng 7 âm, bạn có một vài biến động hoặc thay đổi đáng sợ. Rằm tháng 8 (15/8 âm lịch) này, nhờ Phúc tinh cao chiếu, tài vận của bạn sẽ sinh sôi gấp bội phần. Tháng "cô hồn" vì một số lý do nào đó, tình hình tài chính của bạn bị đóng băng khiến khao khát mua sắm trong tháng 8 âm lịch càng trở nên dữ dội. Tuy nhiên đừng ngủ quên trên thành công và hãy bỏ ngay tính chi tiêu hơi thiếu - kiềm - chế.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.