Trong vòng 7 ngày tới (18/11 - 24/11/2022), Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp đón bão tài lộc, may mắn trúng số độc đắc, lộc lá sum suê, tiền bạc dồi dào, mua nhà lầu, tậu xe sang không lo về giá

Tâm linh - Tử vi 17/11/2022 14:07

3 con giáp chạm tay đến danh vọng, làm đâu thắng đó, may mắn gõ cửa, cuộc sống đầy đủ sung túc.

Tuổi Thìn

Thìn siêng năng, chăm chỉ, luôn không ngừng nỗ lực để gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. Con giáp này còn còn rất thực tế, không mơ mộng, luôn tâm niệm rằng sướng khổ đều do bản thân mình. Theo tử vi, trong vòng 7 ngày tới, Thìn sẽ gặp tin vui về tiền bạc, tài chính và những cơ hội làm giàu sẽ liên tiếp gõ cửa nhà. Hãy tận dụng thật tốt những cơ hội này, từ đó việc mua nhà lầu, sắm xe sang cũng chỉ là chuyện nhỏ với tuổi Thìn.

Những nỗ lực của Thìn trong thời gian qua sẽ được đền đáp, tuổi Thìn hãy yên tâm rằng, đến một ngày sẽ được hái quả ngọt. Thời gian này, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thìn còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc. Vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của Thìn như bước sang trang mới, tinh thần phơi phới, vui vẻ.

Thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Thìn tạo nên thế cục Thủy sinh Mộc. Khi đại vận đến, vận khí lập tức tăng lên, người tuổi Thìn dễ thăng chức trở thành người dư dả, điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của thời gian trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ.

Trong vòng 7 ngày tới (18/11 - 24/11/2022), Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp đón bão tài lộc, may mắn trúng số độc đắc, lộc lá sum suê, tiền bạc dồi dào, mua nhà lầu, tậu xe sang không lo về giá - Ảnh 1
Thời gian này, ngoài cơ hội thăng quan tiến chức, tuổi Thìn còn hứa hẹn có tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống ngày một khởi sắc, vận may bất ngờ nở rộ khiến cuộc sống của Thìn như bước sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình cương trực, thẳng thắn. Con giáp này là người dám nghĩ dám làm, ham học hỏi và cầu tiến. Người tuổi này có nhiều ước mơ, tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Ngọ có những kế hoạch cho riêng mình và tìm mọi cách để hoàn thành mục tiêu. Tử vi cho biết, nhờ có Thần Tài soi chiếu, Ngọ sẽ thêm phúc thêm phần, phất lên như diều gặp gió. 

10 ngày tới,con giáp này có nhiều tin vui gõ cửa. Đồng thời cũng như gặp nhiều cơ may trong công việc lẫn cuộc sống. Đây là lúc tài lộc của bạn nở rộ. May mắn đua nhau kéo tới giúp cho công việc của con giáp này thuận lợi hơn. Ngọ có cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp bản thân.

Tuổi Ngọ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, người làm việc văn phòng sẽ được cấp trên trọng dụng, có thể được xem xét tăng lương thăng chức, còn đối với người kinh doanh làm ăn, thì những dự án và kế hoạch sắp tới được vận hành trơn tru, có khả năng đổi đời.

Trong vòng 7 ngày tới (18/11 - 24/11/2022), Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp đón bão tài lộc, may mắn trúng số độc đắc, lộc lá sum suê, tiền bạc dồi dào, mua nhà lầu, tậu xe sang không lo về giá - Ảnh 2
Đây là lúc tài lộc của bạn nở rộ, may mắn đua nhau kéo tới giúp cho công việc của con giáp này thuận lợi hơn, Ngọ có cơ hội rất lớn để phát triển sự nghiệp bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Con giáp này cũng thông minh, nhanh trí. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, Mùi vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống. Tử vi 10 ngày tới cho biết, tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón những điều mới mẻ, những chông gai sẽ lùi dần về phía sau, con giáp này có cơ hội đón nhận nhiều may mắn hơn.

Mùi sẽ vô cùng may mắn. Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh nên Mùi sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

Người tuổi Mùi như đón một cuộc sống mới, tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền của, nhất định làm ăn phát tài, gia đình vượng phát. Chia tay vận xui, từ đây Mùi sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, đếm tiền sái tay khiến ai cũng phát hờn. Tuổi Mùi sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Trong vòng 7 ngày tới (18/11 - 24/11/2022), Tam Hợp cục xuất hiện, 3 con giáp đón bão tài lộc, may mắn trúng số độc đắc, lộc lá sum suê, tiền bạc dồi dào, mua nhà lầu, tậu xe sang không lo về giá - Ảnh 3
Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh nên Mùi sẽ song hỷ lâm môn, làm ăn suôn sẻ, chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật con giáp giàu có này còn bước chân ra cửa là tiền ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 10 ngày tới tử vi hàng ngày tử vi hôm nay xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba