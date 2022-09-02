Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, giỏi giang, kiên định và không ngừng cầu tiến trong cuộc sống. Người tuổi Mùi tuy không có xuất thân giàu có sung túc, nhưng họ có bản lĩnh tự tạo sự phú quý cho chính mình.

Tử vi học có nói, năm 2022 này cuộc sống tuổi Mùi có nhiều thay đổi bất ngờ. Đặc biệt, trong vòng 15 ngày tới (8/8 – 22/8) âm lịch 2022, tuổi Mùi sẽ khổ tận cam lai, vận may bất ngờ lội ngược dòng, không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng xuất hiện để cứu vớt mọi thứ. Thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn.

Năm 2022, tuổi Ngọ gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Trong vòng 15 ngày tới (8/8 – 22/8) âm lịch 2022, công việc của tuổi Ngọ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Khoảng thời gian này, tuổi Ngọ được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tỵ.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn là con giáp không có lòng tham, những con giáp này không đặt nặng vấn đề vật chất, nhưng chính nhờ vậy mà tuổi Mão được được trời ban nhiều phước lành.

Trong vòng 15 ngày tới (8/8 – 22/8) âm lịch 2022, tuổi Mão sẽ có số đỏ may mắn, gặp chuyện rủi hóa lành, quý nhân chiếu cố. Thời gian này, tuổi Mão bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ, cầu tiền có tiền, cầu tình cảm hạnh phúc sẽ được hồi đáp xứng đáng.

Trong vòng 15 ngày tới (8/8 – 22/8) âm lịch 2022, tuổi Mão trúng số bất ngờ, tiền ập vào nhà, vàng bạc thăng hoa, công danh tấn tới (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong một cuộc gặp bạn bè, người sẽ đưa ra cho bạn những hướng đi mới trong công việc, đem lại khoản tiền lời rủng rỉnh.

Tài vận người tuổi Mão được chỉ ra sẽ phất lên thấy rõ, nếu không có khoản lớn đổ về thì cũng không bị thất thoát tiền tài có sẵn. Nhờ vận may mắn rực rỡ, tuổi Mão tài lộc sẽ dồi dào từ đây đến mãi cuối tháng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.