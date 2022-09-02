Đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp rũ sạch vận xui, khai thông tài lộc, thu về may mắn, ra khỏi cửa có tiền vào túi, sự nghiệp tài chính thăng hoa vượt trội

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 22:28

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp này sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn, vạn sự hanh thông, tài lộc thăng hoa vượt trội

Tuổi Mão

Tử vi dự báo, đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022, tuổi Mão cũng được điểm danh là một trong ba con giáp gặp nhiều may mắn. Trong đường tài lộc, tuổi Mão có vận may vì thế kiếm tiền và đầu tư cũng có thể vô cùng mạnh mẽ.

Chỉ cần bỏ ra một khoản chi phí nhỏ là họ sẽ có cơ hội thu về khoản lợi nhuận kếch xù, tiền vào như nước, cuồn cuộn không dứt. Nếu nắm bắt được cơ hội này, tuổi Mão có thể tiến nhập hàng ngũ những người giàu có, sống một cuộc sống phú quý giàu sang khiến kẻ khác ước ao.

Đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp rũ sạch vận xui, khai thông tài lộc, thu về may mắn, ra khỏi cửa có tiền vào túi, sự nghiệp tài chính thăng hoa vượt trội - Ảnh 1
Đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022, tuổi Mão là con giáp có sự nghiệp tài chính thăng hoa vượt trội. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Mùi

Thời gian trước đây, người tuổi Mùi gặp nhiều áp lực trong công việc nên tâm trạng không được vui. Nhưng đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022, do cung phúc đức của con giáp này xuất hiện cát tinh “Lộc Hỷ” nên sự nghiệp phát triển nhanh chóng, công việc hoàn thành xuất sắc, mọi áp lực đều được giải tỏa vì vậy tinh thần, tâm trạng của người tuổi Mùi cũng trở nên vui vẻ, thoải mái. Thu nhập của con giáp này cũng gia tăng nhanh chóng cùng với sự thăng tiến của công việc.

Đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp rũ sạch vận xui, khai thông tài lộc, thu về may mắn, ra khỏi cửa có tiền vào túi, sự nghiệp tài chính thăng hoa vượt trội - Ảnh 2

Tuổi Thân

Người Thân sinh ra đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Họ làm điều tốt một cách tự nguyện, không hề toan tính thiệt hơn, càng không kể công. Chính nhờ đức tính ấy nên tuổi Thân tích được rất nhiều công đức, được bề trên nâng đỡ, thương yêu mà tạo điều kiện làm giàu.

Đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022 tới đây, tài vận của Thân sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt.

Đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp rũ sạch vận xui, khai thông tài lộc, thu về may mắn, ra khỏi cửa có tiền vào túi, sự nghiệp tài chính thăng hoa vượt trội - Ảnh 3
Đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 2022, tuổi Thân rũ sạch vận xui, khai thông tài lộc, thu về may mắn, ra khỏi cửa có tiền vào túi. (Ảnh minh họa: Internet)

Người tuổi Thân có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình Mão đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, quý nhân chiếu cố, một bước lên mây, thảnh thơi ngồi đợi tiền vàng ghé đến cửa đúng dịp Rằm tháng 8 âm lịch 2022

3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, quý nhân chiếu cố, một bước lên mây, thảnh thơi ngồi đợi tiền vàng ghé đến cửa đúng dịp Rằm tháng 8 âm lịch 2022

Tử vi dự báo, đúng dịp Rằm tháng 8 âm lịch 2022, 3 con giáp có quý nhân chiếu cố, trúng số bất ngờ, một bước chạm đỉnh vinh quang, tiền vàng phủ khắp trước nhà

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi Theo dự đoán tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi đúng 7 ngày trước Rằm tháng 8 âm lịch 20223 Rằm tháng 8 âm lịch 2022 3 con giáp rũ sạch vận xui

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 24 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 6 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục