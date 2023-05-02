Trong tháng 5/2023: 3 con giáp này dễ mắc thị phi, nên học cách cảnh giác, đừng dễ tin người!

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 10:01

3 con giáp sau đây hãy học cách cảnh giác, đừng vội quá tin người.

Tuổi Tuất

Tháng 5 dương lịch tuổi Tuất sẽ phát huy sức mình một cách tối đa. Tuy nhiên bản thân nỗ lực song vận trình của bản mệnh lại không được hanh thông. Thời gian này tuổi Tuất có nguy cơ bị tiểu nhân hãm hại. Tuổi Tuất vốn nhân hậu, tốt bụng lại sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân.

Trong thời gian tới đây, sự thành công của người tuổi Tuất lại là cái gai trong mắt những kẻ xấu. Chúng ghen tỵ với những thành tựu của bản mệnh. Về sự nghiệp, tháng 5 tuổi Tuất có cơ hội thể hiện bản thân mình, được cấp trên nhìn ra năng lực, dễ có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Đây không phải là kết quả của sự may mắn mà là nỗ lực của bản mệnh suốt thời gian qua. Tuổi Tuất chớ lo lắng vì bản mệnh chỉ cần nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn thận hơn khi làm việc là được. Không để kẻ xấu tìm được cơ hội cản trở mình, bản mệnh sẽ có thể tiến tới thành công, đạt được những thành quả khiến người khác phải ghen tỵ.

Trong tháng 5/2023: 3 con giáp này dễ mắc thị phi, nên học cách cảnh giác, đừng dễ tin người! - Ảnh 1
Tháng 5 dương lịch tuổi Tuất sẽ phát huy sức mình một cách tối đa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Kiếp Tài đẩy người tuổi Thìn vướng vào những vụ thị phi, tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp. Vì ai cũng muốn được lợi về mình, không muốn chịu thiệt nên mọi chuyện càng trở nên gay gắt, khó giải quyết.

Con giáp này nên biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, nếu không dễ "tham thì thâm". Bạn cố gắng bao nhiêu thì sẽ được hưởng mức lương thưởng tương xứng, tranh giành của đồng nghiệp chỉ khiến hình ảnh của mình bị xấu đi.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Trong tháng 5/2023: 3 con giáp này dễ mắc thị phi, nên học cách cảnh giác, đừng dễ tin người! - Ảnh 2
Con giáp này nên biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, nếu không dễ "tham thì thâm" - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu không được may mắn như bạn bè đồng nghiệp khi liên tục bị kẻ khác chơi xấu. Bạn là người tốt nhưng lại luôn bị lợi dụng. Bài học cho bạn chính là phải chú ý các mối quan hệ xung quanh mình, đừng nhẹ dạ cả tin kẻo mất hết tiền bạc nhé.

Sau Rằm tháng 5 âm, những con giáp cẩn thận thị phi bất ngờ ập xuống-1

Thời gian từ sau Rằm tháng 5, tình yêu của bạn có dấu hiệu đi xuống. Người này thực chất chỉ đang lợi dụng bạn mà thôi. Khi bạn không có tiền thì tình cảm của bạn cũng chỉ là con số không, chứng tỏ đó là người giả tạo.

Trong tháng 5/2023: 3 con giáp này dễ mắc thị phi, nên học cách cảnh giác, đừng dễ tin người! - Ảnh 3
Sửu không được may mắn như bạn bè đồng nghiệp khi liên tục bị kẻ khác chơi xấu - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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