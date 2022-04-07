Trong tháng 5 tới, top 3 con giáp này cẩn thận “thần golf” để mắt, coi chừng tiểu tam, kẻo tan vỡ hạnh phúc gia đình

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 19:05

Những con giáp dưới đây chú ý vấn đề tình yêu gia đình, cẩn thận tiểu tam xen vào phá hoại hạnh phúc gia đình.

Tuổi Thìn

Trong tháng 5 tới, top 3 con giáp này cẩn thận “thần golf” để mắt, coi chừng tiểu tam, kẻo tan vỡ hạnh phúc gia đình - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Những người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều rắc rối hơn trong chuyện tình cảm, đặc biệt là khi nam giới sẽ có nhiều cám dỗ hơn trong năm nay.

Mối quan hệ tình cảm giữa Thìn và người bạn đời không được hài hòa, cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Vì vậy, khi đứng trước cám dỗ, Thìn dễ đi chệch hướng mà phản bội gia đình, khiến hôn nhân không ổn định, nếu không thay đổi thì cuộc hôn nhân này dễ bị rạn nứt, ly hôn sẽ xảy ra.

Với những người độc thân, Thìn vượng vận đào hoa, bạn sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ người khác phái vì tài ăn nói khéo léo, biết đối nhân xử thế của bạn.

Tuy nhiên, Thìn lại theo đuổi sự hoàn hảo, có yêu cầu cao trong việc lựa chọn bạn đời, không chắc chắn trong các mối quan hệ nên dù có thoát kiếp FA thì bạn cũng sớm quay lại kiếp độc thân thôi.

Tuổi Dần

Trong tháng 5 tới, top 3 con giáp này cẩn thận “thần golf” để mắt, coi chừng tiểu tam, kẻo tan vỡ hạnh phúc gia đình - Ảnh 2
Ảnh: Internet

 Vận trình tình cảm của những người tuổi Dần rất u ám, mờ mịt do bị Thái Tuế “phủ đầu”.

Dần trở nên nóng nảy và thiếu kiên nhẫn hơn nên khi đối mặt với mâu thuẫn gia đình, bạn không biết cách nhượng bộ và thỏa hiệp, lại có cái tôi cá nhân quá cao, dẫn đến các cuộc cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt liên tiếp xảy ra.

Chuyện tình cảm của người độc thân cũng không thuận lợi, dù bạn có cơ hội hẹn hò nhưng chỉ duy trì mối quan hệ đó trong thời gian ngắn, khó có kết quả tốt.

Các cặp đôi đang yêu đang tính tới chuyện cưới gả cũng e khó thành, vì bạn có thể gặp phải sự phản đối, ngăn cấm từ gia đình.

Tuổi Tỵ

Trong tháng 5 tới, top 3 con giáp này cẩn thận “thần golf” để mắt, coi chừng tiểu tam, kẻo tan vỡ hạnh phúc gia đình - Ảnh 3
Ảnh: Internet

 Tình trạng hôn nhân của những người tuổi Tỵ cũng không khả quan. Bạn phải đối mặt với nhiều cám dỗ hơn trong cuộc sống hàng ngày, xung quanh bạn luôn có những người ngưỡng mộ, tán tỉnh, ve vãn bạn.

Nếu không đủ bản lĩnh, Tỵ dễ phản bội lại tình cảm của bạn đời, tự tay đưa cuộc hôn nhân của mình đến bên bờ vực thẳm.

Lời khuyên dành cho Tỵ là bạn nên tôn trọng và yêu thương nửa kia của mình, đồng thời giữ khoảng cách nhất định với người khác giới, dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình.

Người độc thân bị Cô Thần hung tinh ảnh hưởng nên dễ có suy nghĩ tiêu cực trong tình yêu, có xu hướng khép mình, ít giao lưu mở rộng nên càng khó tìm được người ưng ý và dù có được mai mối thì mối quan hệ này cũng không kéo dài được. Các cặp đôi đang yêu vướng không ít thị phi và nếu tình yêu không đủ lớn thì dễ đường ai nấy đi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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