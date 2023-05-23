Trong tháng 4 âm lịch, 3 con giáp đón đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn, gánh cả núi vàng về nhà

Tâm linh - Tử vi 23/05/2023 03:57

3 con giáp may mắn dưới đây sẽ nhận lộc trời ban, tiền tài tình duyên đều viên mãn trong thời gian tháng 4 âm lịch.

Tuổi Ngọ

Trong tháng 4 âm lịch, tuổi Ngọ chính thức xua đuổi vận xui, kẻ xấu, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc sung túc. Người tuổi Ngọ vốn mạnh mẽ, thông minh lại vô cùng chăm chỉ nên đây chính là lúc họ nhận được những thành quả mà mình đã nỗ lực hết sức trước đó.

Con giáp này có cát tinh soi chiếu nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn, có thể đón nhận “quả ngọt" của cuộc đời. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc, người tuổi Ngọ còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà mua xe.

Trong tháng 4 âm lịch, 3 con giáp đón đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn, gánh cả núi vàng về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, trong tháng 4 âm lịch, vận quý nhân vượng phát, con giáp tuổi Mùi làm bất cứ việc hay đi bất cứ đâu cũng có người ra tay tương trợ, giúp đỡ. Nếu như công việc thăng tiến đi lên như diều gặp gió, thu nhập cũng vì thế mà dồi dào, chuyện tình cảm của những chú Dê cũng sẽ ngọt ngào hạnh phúc không kém.

Những người tuổi Mùi nên nắm bắt lấy cơ hội trời ban này để tạo dựng tiền đề cho tương lai của mình dễ dàng phát triển hơn. Đặc biệt, nếu như bạn còn độc thân thì hãy tích cực tham gia các hội nhóm, hoạt động tập thể bạn sẽ có cơ hội tìm thấy mảnh ghép của cuộc đời mình trong thời gian này.

Trong tháng 4 âm lịch, 3 con giáp đón đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn, gánh cả núi vàng về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Với đầu óc nhanh nhạy, những chú Mèo sẽ có cơ hội mở rộng kinh doanh buôn bán thu về bộn tiền cho mình trong tháng 4 âm lịch. Những người tuổi Mão đang làm công nhân viên chức thì có cơ hội được cấp trên khen thưởng.

Thậm chí, bạn có khả năng được cất nhắc lên vị trí mới, làm quản lý với mức lương khấm khá hơn rất nhiều. Nhờ đó, thu nhập của con giáp này ngày một dồi dào, tiền bạc ngày một nhiều, và sớm có thể mua nhà đẹp, tậu xe sang.

Trong tháng 4 âm lịch, 3 con giáp đón đại cát đại lợi, song hỷ lâm môn, gánh cả núi vàng về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đón tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc

Đón tháng 4 âm lịch, 3 con giáp này là 'đệ nhất may mắn', có phúc có phần, giàu sang sung túc

Theo tử vi, 3 con giáp có tính cách tốt nên được nhiều người yêu quý. Trong tháng 4 âm lịch, họ đón nhận nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ.

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