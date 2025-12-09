Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, 3 con giáp Thần Tài chỉ lối, ung dung ôm kho vàng về nhà, đứng êm trên núi bạc, Phát Lộc cực to

Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, Thực thần xuất hiện khiến Dần bất ngờ vì lộc lá đến với mình một cách tự nhiên trong hôm nay, lộc ăn uống khá dồi dào, có cơ hội được ăn ngon mặc đẹp, chưng diện. Công việc kiếm tiền tiến triển thuận lợi, đôi khi có phần hơi nhàm chán nhưng cứ nghĩ đến tiền là bạn có động lực làm việc.

Tam Hợp hỗ trợ, tuổi Dần là con giáp kỹ tính, rất cẩn thận trong công việc, đi công tác, ký hợp đồng, nhập số liệu, tính toán kế hoạch làm ăn đều hơn hẳn người khác một bước đi. Ngày tốt cho việc hợp tác làm ăn, xin kinh nghiệm từ người đi trước, ngoại giao, bàn bạc kinh doanh, khai trương, sửa sang lại cửa hàng.

Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Nhờ sự trợ giúp của Tam Hội, bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Bạn nhận ra rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

May mắn hơn, trong những ngày này, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Bạn sẽ không còn mông lung khi nghĩ về những gì sắp tới nữa.

Con giáp tuổi Thìn

Trong ngày 9/12, 10/12, 11/12 và 12/12, có quý nhân Lục Hợp dẫn lối, người tuổi Thìn có một ngày vô cùng vượng khí, hầu hết các lĩnh vực đều tiến triển rất tốt. Người độc thân có thể tìm thấy được tình yêu của riêng mình. Các cặp đôi trân trọng từng giây phút ở bên nhau, bao nhiêu thời gian cũng đều ít ỏi khi hai người đang say đắm.

Tình yêu cũng đã tiếp thêm động lực và giúp con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào trong công việc. Bạn đưa ra những ý tưởng sáng tạo và độc đáo, giúp tập thể để vượt qua những khó khăn, trở ngại trong thời điểm hiện tại. Nhờ vậy mà bản mệnh cũng được cấp trên khen ngợi khi đã thể hiện vô cùng xuất sắc.

