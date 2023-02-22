Trong ngày 23/2, 24/2, những tuổi này may mắn hơn người, tụ tài cầu may, kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 11:45

Tử vi dự đoán, trong ngày 23/2, 24/2 sẽ có 3 con giáp phát tài, mọi việc suôn sẻ, kiếm bộn tiền trong âm thầm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hài hước, chân thành và tốt bụng. Tử vi dự đoán, trong ngày 23/2, 24/2, Mão sẽ phát tài, phát lộc và tương lai tươi sáng. Dù là của cải hay vận đào hoa cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tài lộc vượng phát cũng thúc đẩy vận đào hoa của họ hanh thông, có nhiều người khác phái quý mến.

Người độc thân rất dễ dàng tìm được một người phù hợp để gắn bó cả đời. Đây cũng là thời gian cho tuổi Mão tính được chuyện kết hôn. Còn tuổi Mão đã có đôi có cặp thì có nhiều thời gian gắn bó để tăng thêm tình cảm. Dự đoán đây là thời gian tuyệt vời để dành cho gia đình.

Trong ngày 23/2, 24/2, những tuổi này may mắn hơn người, tụ tài cầu may, kiếm được bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh khá may mắn nên trong ngày 23/2, 24/2, tài lộc hanh thông, thăng quan tiến chức, đại phú đại quý. Đặc biệt tài năng lãnh đạo của con giáp này vững vàng, miễn là họ bắt đầu kinh doanh.

Bản mệnh luôn có thể chứng minh bằng năng lực của bản thân rằng họ sẽ là những nhà lãnh đạo xuất sắc, dẫn dắt nhân viên của họ đến vinh quang, đến đỉnh cao của cuộc sống và đạt được nhiều thành quả để có một cuộc sống giàu có!

Trong ngày 23/2, 24/2, những tuổi này may mắn hơn người, tụ tài cầu may, kiếm được bộn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến với sự siêng năng và tính chuyên nghiệp cao. Trong ngày 23/2, 24/2, tài lộc của Sửu rủng rỉnh, hanh thông, thăng quan tiến chức, tài lộc vô cùng lớn. Họ nhất định sẽ có thêm thành tựu trong ngũ hành.

Con giáp tuổi Sửu nếu quyết tâm rèn giũa thì không bao giờ lãng phí thời gian với lòng kiên trì bền bỉ sẽ tiếp tục mở ra thế giới thành công mới. Thời gian này, con giáp sẽ trở nên giàu có, thịnh vượng. Chuyện tình duyên cũng thuận lợi, như ý.

Trong ngày 23/2, 24/2, những tuổi này may mắn hơn người, tụ tài cầu may, kiếm được bộn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Sau thời gian nỗ lực và cố gắng, sang thứ Năm ngày 23/2/2023 sẽ là lúc gặt hái thành tựu, lội ngược dòng một cách ngoạn mục với 3 con giáp này.

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