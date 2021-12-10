Trong hai ngày cuối tuần (11/11 - 12/11), 3 con giáp may mắn nhận ân điển của ơn trên, tài lộc bay cao, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 10/12/2021 14:18

Vào cuối tuần (11/11 - 12/11) 3 con giáp may mắn làm chơi ăn thiệt, công việc khởi sắc bất ngờ, tiền tài ùa về không ngớt. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh ắt sẽ có cuộc sống sung sướng trong tương lai.

Tuổi Tý

Vào hai ngày cuối tuần, người tuổi Tý sự nghiệp hanh thông, công thành danh toại. Công việc đã đi vào quỷ đạo, Tý không cần bận tâm quá nhiều mà có thể thanh thơi chờ tiền đổ vào túi. Nhiều cơ hội mới cũng bất ngờ đến với bản mệnh trong giai đoạn này. Tý chứng minh được năng lực của bạn thân, khẳng định vị thế của mình trong mắt mọi người.

Vận tình duyên cũng trở nên thịnh vượng với người tuổi Tý. Nếu còn độc thân, con giáp sẽ tìm thấy đối tượng như ý. Trong trường hợp đã có gia đình, con giáp được nhận sự quan tâm, chăm sóc từ người thân và trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn trong tương lai.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vào hai ngày cuối tuần có cuộc sống bình yên, không nhiều biến động. Con giáp sau cả tuần làm việc vất vả sẽ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn mà không bị ai quấy rầy. Tuy nhiên, Thìn nên biết rằng, hiện tại, con giáp đang được Cát Tinh soi chiếu, mang đến nhiều tiền tài, may nắm. Vì vậy, con giáp nên tính toán mọi việc thật cẩn thận, để vừa nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống vừa thu được lợi lộc lớn lao. 

Chẳng những công việc, phương diện tình cảm của bạn cũng đang có nhiều khởi sắc. Con giáp may mắn tìm thấy được đúng đường đi tới hạnh phúc và tự thân xây dựng tương lai tươi sáng cho riêng mình.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 2 ngày cuối tuần này nhận được nhiều ân điển mà ơn trên ban tặng. Con giáp không ngừng học hỏi, làm việc chăm chỉ ở mọi lúc, mọi nơi bất kể lễ tết, ngày nghỉ nên rất được cấp trên tin tưởng, giao cho nắm giữ những vị trí quan trọng. Lương thưởng nhân đôi ngày một nhiều, con giáp có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

Tuy nhiên, Tỵ cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình. Đừng vì tham công tiếc việc mà làm ảnh hưởng đến thể trạng bản thân.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo cho độc giả.

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