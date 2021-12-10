Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 11/12/2021, 3 con giáp may mắn 'một bước lên tiên', chỉ cần 'ngồi chơi xơi nước' mà tiền bạc vẫn ồn ạt đổ về nhà như thác lũ

Người tuổi Mùi tài vận hanh thông, công danh mở lối trong thời gian từ đây đến cuối tháng giêng. Con giáp được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa lành, bình an thuận lợi vượt qua khó khăn. Mọi hiểu lầm đều được giải quyết, con giáp có cơ hội rửa sạch hàm oan, chứng minh năng lực của bản thân và nhận được sự kính nể từ mọi người. Trong giai đoạn này, con giáp tha hồ thu vén tiền tài của thiên hạ, cuộc sống giàu sang phú quý đến không ngờ. Phúc khí vây quanh, con giáp may mắ n này hãy tận dụng mọi thời cơ để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Người tuổi Dần vốn tính mạnh mẽ nên dù làm việc cùng cũng sẽ phấn đấu cho tới cùng. Cũng chính vì điều này mà con giáp có được những thành tự nhất định khi tuổi đời còn khá trẻ. Từ đây tới cuối tháng giêng, Dần có nhiều sự bức phá không ngừng trong sự nghiệp và cuộc sống. Công việc của Dần đã đi vào quỹ đạo, con giáp chỉ cần "ngồi chơi xơi nước", chờ đợi tiền tài tự nhảy vào túi. Ngoài ra, vận tình duyên vượng phát, con giáp còn độc thân có thể tìm thấy "chân ái" của đời mình, có được một cái kết viên mãn như trong cổ tích.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ đây tới tháng giêng, người tuổi Hợi tài lộc hanh thông, công danh khởi sắc. Nếu là người kinh doanh, con giáp làm ăn thuận lợi, tiền bạc kiếm được nhiều vô kể. Chỉ cần là việc có bản mệnh nhúng tay vào thì lập tức sẽ thành công vang dội, lợi nhuận tăng lên không ngừng. Còn trong trường hợp Hợi là người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ tìm thấy hướng đi mới cho riêng mình, được cấp trên tin tưởng giao cho những vị trí quan trọng. Từ đây, Hợi có được thu nhập ổn định, nhân lên theo từng ngày. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

Ảnh minh họa: Internet

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