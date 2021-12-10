Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài vận hanh thông, sự nghiệp bứt phá, Thân liên tục nhận xui, tài vận đi xuống

Cát tinh soi chiếu là cơ hội để con giáp tuổi Tý cải thiện vận trình tài lộc của mình trong thời gian này. Vận may tiền bạc mà con giáp có được giúp bạn tích lũy được một số vốn nhất định, mở rộng công việc làm ăn trong tương lai.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Vấn đề tài chính là trọng tâm của người tuổi Ngọ trong thứ Bảy. Con giáp nên suy nghĩ và hành động thật thận trọng. Để tránh những rắc rối, sai lầm trong việc cho vay mượn tiền bạc thì hãy cố gắng kiểm tra thật kỹ các thông tin, trước khi rút hầu bao.

Tuy nhiên, con giáp cũng đừng quá chủ quan mà lơ là công việc mà vẫn nên cố gắng hết mình. Bởi lẽ, Tý không đủ năng lực, không đủ kiến thức, tích lũy tiền bạc chưa đủ thì cơ hội tốt rất dễ trôi qua.

Sức khỏe của tuổi Sửu, nhất là những ai ốm bệnh có cơ hội hồi phục nhanh chóng trong ngày này. Với những người có ý thức hơn trong việc chăm sóc bản thân trong suốt thời gian qua đã thấy có những chuyển biến tích cực.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Dần

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Dần bức phá không ngừng trong sự nghiệp và cuộc sống. Công việc đã đi vào quỹ đạo, con giáp chỉ cần "ngồi chơi xơi nước", chờ đợi tiền tài tự nhảy vào túi. Vận trình đang lên, Dần làm gì cũng thành công.

Ngoài ra, vận tình duyên vượng phát, con giáp còn độc thân có thể tìm thấy "chân ái" của đời mình, có được một cái kết viên mãn như trong cổ tích. Với người đã có gia đình, tổ ấm hạnh phúc của bạn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Mão

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Mão được cải thiện rõ rệt khi bạn có ý thức vun vén tình cảm đôi lứa bằng những hành động cụ thể. Đời sống tình cảm của người độc thân lúc này khá sôi động với những cuộc hẹn thú vị.

Về phần sự nghiệp, tuy đã vào cuối tuần nhưng Mão vẫn ngập trong bộn bề công việc. Con giáp ôm đồm quá nhiều thứ khiến cho tinh thần mệt mỏi. Bạn nên thay đổi cách sinh hoạt để có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Thìn

Dự đoán, vào thứ Bảy, người tuổi Thìn dễ xảy ra tranh cướp, mâu thuẫn vì nghi ngờ, chuyện tiền bạc không sòng phẳng… Bạn có trốn tránh cũng khó, phải tìm cách xử lý phù hợp bạn nhé,

Trong ngày này, Thìn không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có một ngày tuyệt vời cho các công việc thiết thực, bởi vì thông qua đó, bạn thì có thể giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong gia đình. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để bạn quan tâm đến những thành viên khác trong gia đình, kéo gần khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình.

Sức khỏe của bản mệnh giảm sút, Tỵ cần chú ý hơn tới vấn đề ăn uống, không nên ăn đồ để qua đêm và bổ sung thật nhiều rau xanh bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cần phải cẩn trọng hơn trong thứ Bảy. Con giáp cần phải cân nhắc thật kỹ trước mọi thương vụ làm ăn.Bởi lẽ những tính toán thiếu cẩn trọng có thể gây ra sai lầm. Hãy suy nghĩ thật kỹ về những gì bạn có thể đạt được, với những gì mà bạn đang có, mạo hiểm không phải là ý hay.

Ngày này có nhiều điều kiện không tốt cho sức khỏe của bản mệnh, bạn dễ bị ốm vì nhiều lý do, con giáp hãy quan tâm hơn tới bản thân mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Mùi

Vào thứ Bảy, người tuổi Mùi tài vận hanh thông, công danh mở lối. Được quý nhân giúp đỡ nên con giáp gặp hung hóa lành, bình an thuận lợi vượt qua khó khăn.Trong giai đoạn này, con giáp tha hồ thu vén tiền tài của thiên hạ, cuộc sống giàu sang phú quý đến không ngờ. Phúc khí vây quanh, con giáp may mắn này hãy tận dụng mọi thời cơ để phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Thân

Người tuổi Thân liên tục gặp xui xẻo, tai họa. Công việc của con giáp phải đối mặt với vô vàn trắc trở bất ngờ. Những thất bại vừa quan khiến con giáp không còn tự tin vào quyết định của mình từ đó phát sinh cáu gắt. Mối quan hệ từ đó mà xuất hiện những vết rạn nứt không ngờ.

Bên cạnh đó, con giáp cũng nên quản lý chặt tài chính của mình. Thu nhập không ổn định, Thân hạn chế chi tiêu để tránh thiếu hụt, lâm vào nợ nần.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Dậu

Ngày này mở ra những cánh cửa mới giúp người tuổi Dậu thay đổi vận mệnh. Bạn nhận ra có những người luôn ở bên hỗ trợ bạn vượt qua khó khăn, tiếp thêm cho bạn động lực cho con giáp. Vận trình đang lên, com giáp hãy tận dụng cơ hội mà bứt phá thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Tuất

Vào thứ Bảy, người tuổi Tuất không nên ăn nói lung tung. Con giáp dễ bị cuốn vào những tranh chấp, kiện tụng giữa những người thân thiết xung quanh. Tình cảm một khi đã sứt mẻ sẽ không thể hàn gắn. Suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn là lời khuyên hữu ích nhất cho Sửu lúc này.

Ngoài ra, vận đào hoa đang đến, bạn có thể gặp được nửa kia như ý, hỷ sự kéo đến tận nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 11/12/2021 của tuổi Hợi

Trong ngày thứ Bảy, người tuổi Hợi tài lộc hanh thông, công danh khởi sắc. Nếu là người kinh doanh, con giáp làm ăn thuận lợi, tiền bạc kiếm được nhiều vô kể. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho những vị trí quan trọng.

Từ đây, Hợi có được thu nhập ổn định, nhân lên theo từng ngày. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.