Vào 11h ngày 11/12, 3 con giáp may mắn vận trình sáng như sao, tiền bạc dồi dào, đạt được những thành công vang dội trong cả sự nghiệp và cuộc sống

Tâm linh - Tử vi 10/12/2021 07:08

Vào lúc 11h ngày 11/12, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh được ơn trên phù trợ nên tiền tài dư dả, thỏa sức chi tiêu không cần nhìn giá.

Tuổi Tý

Vận thế của người tuổi Tý kể từ 11h ngày 11/12 sẽ vô cùng vượng phát, đặc biệt là tài vận. Được Thần may mắn bảo trợ, con giáp ăn nên làm ra, có những đột phá bất ngờ trong cả công việc và cuộc sống. Kể từ đây, bản mệnh thu nhập ổ định, lương thưởng tăng lên đều đều. Trong thời gian này, nếu con giáp đang có ý định "lấn sân" sang một lĩnh vực mới hay mở rộng đầu tư thì đừng do dự mà hãy tiến hành ngay và luôn. Vận trình đang lên, bạn sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

 

 

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Tý, nếu đang để ý một ai đó, con giáp đừng ngần ngại nói rõ lòng mình. Biết đâu, nửa kia cũng chỉ đang chờ tín hiệu từ bạn. Hỷ sự mở lối, con giáp dự đoán sẽ có được cái kết viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào 11h ngày 11/12, người tuổi Dậu chính thức bước vào thời kỳ may mắn của mình. Tuy thời gian trước, con giáp gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng mọi chuyện sẽ khác kể từ thời điểm này. Công việc của Dậu trở nên thuận buồm xuôi gió, gặt hái liên tiếp thành công, thu nhập gấp đôi gấp ba, không phải lo lắng buồn phiền về cơm áo gạo tiền nữa. Nếu biết nắm bắt đúng thời cơ mà tận tâm cố gắng thì chuyện mua nhà, sắm xe sẽ không còn xa mới người tuổi Dậu.

Sức khỏe của con giáp đang có nhiều chuyển biến tích cực. Không còn bị những căn bệnh cũ quấy rầy, Dậu thần sắc hồng hào, tinh thần minh mẫn. Đặc biệt, nếu tuổi Dậu là mệnh nữ sẽ ngày càng trẻ đẹp, thu hút được nhiều "vệ tinh" cây quanh.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Khi kim đồng hồ điểm đúng 11h ngày 11/12, người tuổi Thìn lập tức khai thông vận mệnh, phát lộc phát tài. Với sự tương trợ của quý nhân, Thìn sẽ có được thời cơ để phát huy tài năng, năng lực xuất chúng của bản thân. Chính vì thế thành công nối tiếp thành công, con giáp có được cuộc sống đủ đầy, sung túc. Hơn nữa, con giáp này cũng rất giỏi trong việc tích lũy tiền bạc nên giàu sang khó ai bì kịp.

Gia đạo của Thìn cũng không có gì thay đổi trong thời điểm này. Tổ ấm của bạn viên mãn, tròn đầy và luôn là niềm mơ ước của bao người cùng trang lứa.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Vào đúng 10h ngày 10/12, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, thuận lợi có được cuộc sống giàu sang, sung túc

Vào đúng 10h ngày 10/12, 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm, thuận lợi có được cuộc sống giàu sang, sung túc

Đúng vào 10h ngày 10/12, 3 con giáp may mắn phúc khí tề tựu, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu biết nắm bắt đúng thời cơ, bản mệnh sẽ chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, hỷ sự nhiều không kể xiết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 51 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp