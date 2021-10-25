Trong dịp cuối tuần, 3 con giáp này ngồi không tiền tự chạy vào túi, quý nhân phù trợ, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/10/2021 19:52

Những con giáp này ngồi không tiền tự chạy vào túi, quý nhân phù trợ, sự nghiệp hanh thông trong dịp cuối tuần.

Tuổi Ngọ

Ngọ là người có công việc ổn định và luôn biết cách nắm bắt cơ hội. Thời gian này nhất là trong 2 ngày cuối tuần bạn được cấp trên khen ngợi rất nhiều. Cấp trên rất trọng dụng năng lực lãnh đạo của bạn và luôn cho bạn là người tài cần giữ

Nếu bạn thực sự yêu mến công việc này thì hãy cống hiến hết mình, đừng bỏ qua cơ hội thăng quan tiến chức nào. Tiền lương được tăng rồi đó lại kí được hợp đồng lớn cho công ty. Đúng là cuối tuần không ngừng nghỉ.

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Ngọ là người có công việc ổn định và luôn biết cách nắm bắt cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cực kì may mắn khi hợp với công việc kinh doanh hiện tại. Dù chỉ là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ nhưng số tiền bạn mang về lại vô cùng lớn, bạn nên đầu tư nhiều thời gian công sức hơn nữa cho công việc hiện tại này.

Tình yêu của bạn rất ổn, người ấy cũng là quý nhân của bạn, luôn hỡ trợ bạn hoàn thành tốt công việc. Trong 2 ngày cuối tuần, quý nhân phù trợ, công việc phát triển, thu nhập tăng lên ầm ầm dù bạn chưa có động thái gì lớn. Đó là thành quả của những nỗ lực trước đó!

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Thân cuối tuần may mắn hơn người vì công việc cứ thuận buồm phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân cuối tuần may mắn hơn người vì công việc cứ thuận buồm phát triển. Có vẻ như bạn rất hợp với công việc này, làm ăn cũng rất tốt. Tiền bạc trong 2 ngày cuối tuần tăng lên đáng kể nhờ kinh doanh. Khách hàng đến ầm ầm làm cho bạn được tiếp thêm động lực, càng chỉn chu hơn trong công việc.

Người làm công ăn lương cũng khiến cấp trên khen ngợi hết lời vì đã nỗ lực hết mình. Có lẽ thời gian tới đây sẽ được thưởng nóng, cũng là khoản tiền an ủi giúp bạn muốn cống hiến nhiều hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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