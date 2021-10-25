Trong 77 ngày tới, 3 con giáp này tài lộc viên mãn, phúc khí đày nhà, vạn sự như ý

Tuổi Dậu vốn tính tình chăm chỉ, không ngại khó ngại ngổ, không tự ti về xuất thân của mình. Họ luôn lấy khó khăn làm động lực để vươn lên, khẳng định vị trí của bản thân. Do đó, càng về hậu vận, cuộc sống của con giáp này càng thăng hoa, viên mãn.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, trong vòng 77 ngày tới, cuộc sông của Dậu sẽ có sự thay đổi ngoạn mục. Các kế hoạch đặt ra từ trước đó sẽ thành công tốt đẹp giúp con giáp này nhận được sự công nhận của sếp và đồng nghiệp. Đường công danh xấn lạn sẽ giúp Dậu cải thiện vấn đề tài chính.

Theo tử vi, người tuổi Thìn có một khoảng thời gian làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể. Nếu như trước đó bạn gặp nhiều khó khăn thì 77 ngày tới tuổi Mùi sẽ lấy lại được những điều mình đã đánh mất trước đó. Những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp vô cùng xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, tuần mới cho thấy tuổi Mùi sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Trong thời gian này, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ.

Tử vi 77 ngày tới nói rằng tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong khoảng thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 77 ngày tới nói rằng tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong khoảng thời gian này. Về công việc, người làm kinh doanh sẽ gặp thuận lợi hơn người làm công ăn lương. Cụ thể, theo tử vi, Thiên Tài và Thực Thần sẽ đem đến cơ hội làm ăn cho người làm kinh doanh, giúp bản mệnh mở ra những cơ hội tốt đẹp. Tài vận từ đó đến theo, cuộc sống và tiền bạc được cải thiện đáng kể.

Trong thời gian này của những chú Khỉ chính là chuyện tình cảm. Mối quan hệ của bản mệnh sẽ càng phát triển theo hướng tốt đẹp. Người có gia đình vợ chồng tình cảm được hâm nóng, người còn độc thân có cơ hội làm quen với nhiều người phù hợp với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.