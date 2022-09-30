Trong 5 ngày đầu của tháng 10: TOP 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban lộc, Thần phật chở che, tiền tỷ chất đầy két, tậu nhà mua xe, sự nghiệp 1 bước lên mây, phú quý hưởng phúc đến trọn đời

Tử vi dự đoán, trong 5 ngày đầu của tháng 10, đây được xem là thời điểm may mắn nhất của 3 con giáp dưới đây, vận đỏ như son, liên tục gặt hái tiền tỷ, mua sắm thả ga, không lo về giá.

Tuổi Sửu Những người cầm tinh con Trâu nổi tiếng siêng năng, chăm chỉ, chẳng ngại gian khổ, luôn hết lòng vì công việc. Họ rất hiền lành, biết quan tâm đến mọi người xung quanh nên luôn được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Được cấp trên tín nhiệm, sự nghiệp bởi thế cũng phất lên nhanh như diều gặp gió. Những tháng đầu năm con giáp này phải nhận biết bao điều xui xẻo, tiểu nhân dòm ngó quấy phá, tài chính cũng hao hụt không ít, nói chung con đường luôn chông gai, tưởng đi vào ngõ cụt.

Ảnh minh họa: Internet Khổ tận cam lai, sau những tháng ngày cơ cực thì trong 5 ngày từ giờ đến cuối năm, Thần Tài đã chỉ đích danh Sửu nằm trong danh sách những con giáp may mắn, giàu sang ngút trời. Cơn mưa tài lộc ập đến bất ꞑgờ, của nả trong thiên hạ đua nhau chạy về nhà, tha hồ ngập trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng. Tuổi Dần Tử vi dự đoán, trong 5 ngày đầu của tháng 10, Thực Thần giúp người tuổi Dần có một ngày tài lộc dồi dào, nhất là với những ai làm nghề tự do. Những mối đầu tư, khách hàng trước đây dần mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận khá khẩm.

Mối quan hệ xã giao cũng có điều kiện phát triển tốt đẹp nhờ bản tính hào phóng, cởi mở của bạn. Những người bạn quen hiện giờ rất có thể sẽ trở thành quý nhân của bạn trong tương lai, giúp bạn tiếp xúc với nhiều cơ hội đáng quý. Ảnh minh họa: Internet Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ chẳng phụ thuộc vào riêng mình ai, vì thế bạn chẳng bao giờ đổ tất cả mọi việc cho người ấy. Tuổi Thìn Tử vi dự đoán, trong 5 ngày đầu của tháng 10, sẵn sàng cho những bước đi mới của đời sống hay chưa khi có Thiên Ấn nâng cánh giúp tuổi Thìn thực hiện tham vọng. Đây là 5 ngày để bạn tự tin dấn bước, khẳng định bản thân trước những đối thủ của mình. Điều quan trọng là đừng bỏ lỡ cơ hội của chính bạn nhé. Ảnh minh họa: Internet Hỏa - Thổ tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh lúc này rất tốt, bạn rất hào hứng trong việc tập luyện để cải thiện số đo 3 vòng trong thời gian này. Nhờ thế là lượng mỡ đã giảm đi đáng kể, cơ thể cũng săn chắc hơn rất nhiều. Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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