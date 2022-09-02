Trong 4 tháng cuối năm 2022 ( tháng 9, 10, 11, 12): 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, xòe tay hứng lộc, tình - tiền vượng phát

Tâm linh - Tử vi 02/09/2022 11:34

Những con giáp này được Thần Tài hỗ trợ, tài lộc liên miên, cuộc sống suôn sẻ trong 4 tháng cuối năm 2022. Bạn đừng bỏ qua cơ hội nào nhé!

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có điềm báo trời cho tài lộc dồi dào trong 4 tháng cuối năm 2022. Do đó, thời gian này, con giáp hy vọng sẽ thay đổi được vận hạn, tránh xa vận rủi cản trở họ tiến lên phía trước.

Tuổi Mão sẽ đón may mắn thường xuyên đến nhà, đón nhận hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Con giáp tuổi Mão có phúc khí phù hộ lại nắm được cơ hội trong tay thì việc thăng tiến, thành đạt trong công việc sẽ sớm đến với họ.

Trong 4 tháng cuối năm 2022 ( tháng 9, 10, 11, 12): 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, xòe tay hứng lộc, tình - tiền vượng phát - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có điềm báo trời cho tài lộc dồi dào trong 4 tháng cuối năm 2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu bất kể làm việc gì cũng có kế hoạch. Con giáp tuổi Dậu cũng hơi bảo thủ và rất sợ cô đơn nhưng họ không thừa nhận điều đó. Trong 4 tháng cuối năm 2022, cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát.

Con giáp tuổi Dậu sẽ liên tục gặp may mắn trong thời gian này. Nếu người tuổi Dậu muốn gặp được tình yêu đích thực của đời mình thì đây cũng là thời điểm tốt để mạnh dạn đầu tư tình cảm, công sức cho người mà bạn cảm mến.

Trong 4 tháng cuối năm 2022 ( tháng 9, 10, 11, 12): 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, xòe tay hứng lộc, tình - tiền vượng phát - Ảnh 2
Trong 4 tháng cuối năm 2022, cung tài lộc của con giáp tuổi Dậu sẽ được bảo vệ bởi ngôi sao may mắn, nhờ đó tài lộc tăng vọt, đào hoa vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 4 tháng cuối năm 2022, người tuổi Tuất sẽ được Thần Tài phù hộ nên tài lộc dồi dào hơn trước. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ nhận được cơ hội tốt để nâng cao thu nhập. Đó có thể là một công việc hoàn toàn mới hoặc chí ít là nghề tay trái phù hợp với năng lực của họ.

Người tuổi Tuất làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, công việc làm ăn suôn sẻ hơn thấy rõ. Công việc đang đà nhưng con giáp này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đinh. Chớ để tình cảm vợ chồng nguội lạnh kẻo nảy sinh nhiều vấn đề.

Trong 4 tháng cuối năm 2022 ( tháng 9, 10, 11, 12): 3 con giáp ngửa mặt hứng tiền, xòe tay hứng lộc, tình - tiền vượng phát - Ảnh 3
Trong 4 tháng cuối năm 2022, người tuổi Tuất sẽ được Thần Tài phù hộ nên tài lộc dồi dào hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối ngày hôm nay, thứ Ba 23/8/2022, có 3 con giáp kiếm tiền đỉnh cao, vạn sự khởi phát, Cát tinh trao rổ tiền, đủ đầy may mắn

Cuối ngày hôm nay, thứ Ba 23/8/2022, có 3 con giáp kiếm tiền đỉnh cao, vạn sự khởi phát, Cát tinh trao rổ tiền, đủ đầy may mắn

Nếu may mắn có tên trong danh sách 3 con giáp may mắn này thì chắc chắn bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, tha hồ tiền tiêu vào cuối ngày hôm nay 23/8/2022.

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