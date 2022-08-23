Đúng 2 ngày tiếp theo (24/8, 25/8), cuộc sống 3 con giáp chuyển biến tốt đẹp, gặp may cả tình lẫn tiền, phúc vận ngang thiên tử

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 06:41

Ai khổ mặc ai nhưng 3 con giáp này vẫn nhận được nhiều điều may mắn trong 2 ngày tới.

Tuổi Mùi

Trong 2 ngày tới, tử vi dự đoán người tuổi Mùi sẽ có cơ hội xoay chuyển càn khôn, phất lên giàu có. Bao nhiêu khó khăn cực khổ trước đó mà Mùi phải chịu sẽ nhanh chóng qua đi mà bù đắp lại là trăm ngàn may mắn, tài lộc.

Sự nghiệp của con giáp này sẽ ngày càng tiến bước, thăng hoa đạt đỉnh với nhiều cơ hội đổi đời đang chờ Mùi nắm lấy. Các nghề tay trái của người mệnh Mùi sẽ phát huy được hết giá trị của chính nó, và mang về những khoản tiền không nhỏ cho chủ mệnh.

Đúng 2 ngày tiếp theo (24/8, 25/8), cuộc sống 3 con giáp chuyển biến tốt đẹp, gặp may cả tình lẫn tiền, phúc vận ngang thiên tử - Ảnh 1
Trong 2 ngày tới, tử vi dự đoán người tuổi Mùi sẽ có cơ hội xoay chuyển càn khôn, phất lên giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi có nói, trong 2 ngày tới, công việc làm ăn của người tuổi Dần sẽ cực kỳ thuận lợi, tài lộc thăng hoa, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Với vận trình đang thuận phát, rực rỡ thì Dần nên tăng mạnh đầu tư, khai trương thương hiệu để gặp hái thêm nhiều thành công mới trong tương lai.

Thêm vào đó, Dần còn có hội gặp cố nhân năm xưa mình từng giúp đỡ. Cả hai tương trợ nhau, vượt qua những khó khăn sau này để xây dựng cuộc sống giàu sang. Tuy nhiên, dù tiền kiếm được bao nhiêu, bạn cũng nên dành một khoản phòng cho việc quan trọng sau này.

Đúng 2 ngày tiếp theo (24/8, 25/8), cuộc sống 3 con giáp chuyển biến tốt đẹp, gặp may cả tình lẫn tiền, phúc vận ngang thiên tử - Ảnh 2
Tử vi có nói, trong 2 ngày tới, công việc làm ăn của người tuổi Dần sẽ cực kỳ thuận lợi, tài lộc thăng hoa, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 2 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ đón về muôn vàn tài lộc, tiền bạc dồi dào, cuộc đời phất lên trông thấy. Con giáp may mắn này không chỉ đỏ vận trong cuộc sống mà sự nghiệp cũng viên mãn không kém.

Ngọ sẽ liên tục gặt hái được nhiều thành công lớn trong công việc, dần lấy được sự tin tưởng của cấp trên, chức vụ theo đó cũng thăng lên không ít. Những khoản thu nhập của Ngọ sẽ được nâng cao, tiền tài ngày càng dư dả.

Đúng 2 ngày tiếp theo (24/8, 25/8), cuộc sống 3 con giáp chuyển biến tốt đẹp, gặp may cả tình lẫn tiền, phúc vận ngang thiên tử - Ảnh 3
Trong 2 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ đón về muôn vàn tài lộc, tiền bạc dồi dào, cuộc đời phất lên trông thấy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Trời se duyên lành cho 3 con giáp trong 7 ngày tới, vận may mỉm cười, trúng số độc đắc, phú quý đến tay, tiền đếm không xuể

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới, những con giáp này sẽ song hỷ lâm môn, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới tử vi ngày mai tử vi hôm nay tử vi ngày 23/8 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 53 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 29 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi