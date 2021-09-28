Trong 3 tháng cuối năm, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, ăn nên làm ra, vận trình phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 28/09/2021 13:27

Trong 3 tháng cuối năm, 3 con giáp may mắn vận trình phất lên như diều gặp gió, vận trình hanh thông, công danh vượng phát.

Tuổi Dần

Trong 3 tháng cuối năm, gười tuổi Dần là gặp nhiều may mắn trên hai phương diện sự nghiệp và tình cảm. Con giáp có thể phát huy được năng lực của bản thân, nhận được sự tin tưởng của mọi người và nắm được cơ hội thăng quan tiến chức. Tài lộc của bản mệnh vì thế mà gia tăng không ngớt. Dấn kiếm được một khoản lớn 

 

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Dần còn độc thân nhận được nhiều sự chú ý của người khác giới và có thể tìm được người hợp ý mình. Với những người tuổi Dần đã lập gia đình, bạn và người ấy đi đến những thống nhất chung, nhất là trong những chuyện quan trọng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dự đoán, đường làm quan của người tuổi Tý khá rộng mở trong thời điểm cuối năm nay. Với sự nhanh nhẹn và tài trí của mình, bạn hoàn toàn có thể tự tay nắm bắt những cơ hội thăng chức, tăng lương đáng mơ ước. Nếu là người thích phiêu lưu, Tý trong thời điểm này có thể thử sức ở các lĩnh vực khác để tích lũy kinh nghiệm. 

Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của Tý rất phát triển, con giáp may mắn này có thể gặp được tri kỷ. Người này sẽ giúp đỡ bản mệnh khá nhiều trong cuộc sống

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tử vi những tháng cuối năm, vận trình người tuổi Ngọ thăng tiến rất tốt trên con đường sự nghiệp. Đây chính là khoảng thời gian tuổi Ngọ có thể nhận được sự nâng đỡ đến từ bạn bè hoặc người thân có quyền có chức, nhờ vậy mà mọi việc đều được tiến triển một cách thuận lợi hơn nhiều. Những phi vụ làm ăn trong quá khứ do e

Con giáp cũng nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của bản thân. Công việc dẫu có bận rộn cũng hãy cân bằng thời gian cho việc nghỉ ngơi, thư giãn đế tránh những ảnh hưởng xấu dến ơ thể.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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