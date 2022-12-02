Trong 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12): 3 con giáp được phúc tinh chiếu rọi, cầu được ước thấy, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc, số dư tài khoản tăng lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 13:28

Trong 3 ngày tới, 3 con giáp may mắn phúc khí tề tựu, tài lộc dồi dào.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12), người tuổi Hợi chính là một trong những con giáp khổ trước sướng sau. Thường thì tuổi Hợi có xuất phát điểm bình thường, không quá nghèo nhưng cũng không phải giàu sang phú quý.

Người tuổi Hợi được đánh giá là sống hòa đồng, tính tình chất phác. Do đó, họ luôn được bạn bè yêu quý và giúp đỡ hết lòng. Trong công việc, tuổi Hợi có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành các nhiệm vụ trong khả năng của mình.

Trong 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12): 3 con giáp được phúc tinh chiếu rọi, cầu được ước thấy, thuận lợi công danh, hanh thông tài lộc, số dư tài khoản tăng lên không ngừng - Ảnh 1
Người tuổi Hợi được đánh giá là sống hòa đồng, tính tình chất phác. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh, đa phần đều là những người tài năng và có được sự bình tĩnh đáng nể. Càng gặp khó khăn thì họ lại càng điềm tĩnh và biết cách tháo nút các vấn đề một cách tài tình. Họ cũng được cho là những người rất kiên nhẫn và do đó, dễ đạt được các thành tựu trong cuộc sống.

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12), dự đoán trong thời kỳ này, hầu như làm gì thì người tuổi Tỵ cũng dễ dàng thành công, nếu là kinh doanh thì dễ có những hợp đồng lớn, còn nếu làm nhân viên thì dễ có khả năng tăng lương hoặc được cất nhắc lên một vị trí cao hơn.

Chính vì thế, người tuổi Tỵ đừng ngần ngại trình bày các ý tưởng mới hoặc hiện thực hóa chúng, vì rất có thể nó sẽ đánh dấu một cột mốc thành công lớn trong sự nghiệp của bạn.

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Tử vi 3 ngày tới (từ ngày 03-05/12), con giáp tuổi Dần có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó. Tinh thần của tuổi Dần cũng thăng hoa, hỷ tín đến tới tấp. Những rắc rối sẽ được tuổi Dần nhanh chóng tháo gỡ. Nhìn chung, không có gì có thể ngăn cản bước chân của con giáp may mắn này tiến lên phía trước.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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