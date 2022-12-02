Chỉ mặt đặt tên 3 tuổi tử vi ngày (3 - 5/12/2022): Thần May Mắn ban cho lộc lớn, trúng số liên tiếp, vận mệnh trải thảm son, gặp dữ hóa lành, tiền vô như nước

Theo chuyên gia phong thủy tuổi Dậu sẽ được đền đáp xứng đáng cho những khó khăn trắc trở đã phải trải qua trước đó.

Tử vi ngày (2 - 5/12/2022) Dậu có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân, làm việc thông thuận, việc kinh doanh càng dễ có lời lãi lớn thu về túi. Con giáp này có ít biến động thăm trầm nên công việc làm ăn khá suôn sẻ, luôn được quý nhân đồng hành, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ.

Nhiều cơ hội làm giàu mở ra trước mắt, nếu chịu chuẩn bị trước, giữ tâm lý cởi mở và khoáng đạt thì bản mệnh sẽ có cơ hội phất lên nhanh chóng, gỡ gạc được những tổn thất. Với bản tính sự thông minh và tháo vát, bạn sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc bám theo mục tiêu, gặt hái được những thành công bản thân vẫn luôn mơ ước. Mặc cho cuộc sống phía trước có gian nan thế nào, họ cũng không bao giờ lùi bước, luôn xông pha để tìm cho bằng được.

Tuổi này sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu, những năm tháng về sau không lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Mão

Tử vi ngày (2 - 5/12/2022), tuổi Mão lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Mão còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Mão cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Chính vì vậy, đây là lý do này mà tuổi Mão là một trong 3 con giáp phát tài, trúng độc đắc giàu sụ.

Tử vi ngày (2 - 5/12/2022), tuổi Mão lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong những con giáp giàu có nhưng lại không bao giờ để người khác biết về tài sản của mình. Bản mệnh khá kín tiếng và không muốn người khác bàn tán về chuyện tiền bạc, tài chính của mình.

Tuổi Thìn chỉ âm thầm làm việc. Khi có điều kiện kinh tế, con giáp này sẽ lặng lẽ giúp đỡ những người khác khó khăn. Nhờ đó, phúc phần của con giáp này ngày một lớn. Tử vi ngày (2 - 5/12/2022) Thìn chăm chỉ, chịu khó và giàu tinh thần trách nhiệm. Trong công việc, họ luôn tận tâm, tận lực. Ngay cả khi hiệu quả công việc không được như ý, con giáp này cũng không nản lòng.

Người làm công ăn lương có thể sẽ nhận được khoản thưởng nóng. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì tài lộc dồi dào, hàng về đến đâu hết đến đó.

Các khoản đầu tư của họ từ trước đây sẽ sinh lời. Con giáp này kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp thăng hoa, gia đạo hạnh phúc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm