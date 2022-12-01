Thời cơ đến bất ngờ (tử vi ngày 2.12.2022), 3 con giáp này rủng rỉnh đếm tiền, tài khoản nảy số tưng bừng, vơ vét hết của cải trong thiên hạ vào túi, sống cuộc đời sang chảnh ‘lên mây’

Tử vi ngày 2.12.2022 là thời điểm vận may của tuổi này lội ngược dòng ngoạn mục, mọi khó khăn đều được giải quyết. Theo đó, tuổi Ngọ không chỉ gặp may mắn trong sự nghiệp mà tài lộc cũng vượng phát vô cùng.

Cái tên đầu tiên được chuyên gia phong thủy nhắc tới trong số các con giáp may mắn chính là người tuổi Ngọ.

Dưới sự hậu thuẫn và dìu dắt của quý nhân, con giáp này đón rất nhiều cơ hội để làm giàu. Càng chịu đầu tư thì càng có lời nhiều, tích tiểu thành đại, sớm muộn gì cuộc sống cũng dư dả hơn thời gian trước.

Người tuổi này may mắn có cục diện Tam Hợp chống lưng, lại thêm nhiều cát tinh chiếu mệnh, vận khí như gấm thêm hoa, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể. Tài lộc nhờ vậy cũng ngày càng hanh thông, thích hợp đầu tư hay kinh doanh, hứa hẹn nhiều bội thu.

Ngọ vốn là người có chí tiến thủ, bản chất thông minh, khả năng làm việc độc lập trong mọi hoàn cảnh nên thường chinh phục được nhiều dấu mốc đỉnh cao trong cuộc sống ngay ở giai đoạn tiền vận.

Tuổi Mão

Tử vi ngày 2.12.2022 có dự đoán tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn những mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão hãy biết nắm bắt thời gian thuận lợi này để tự mình mở rộng kinh doanh, hoặc gặt hái những thành tựu cho riêng mình. Đặc biệt trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tử vi ngày 2.12.2022 có dự đoán tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có tính cách phóng khoáng, đối xử biết điều với những người xung quanh. Dù giàu sang, phú quý nhưng con giáp này không thích khoe mẽ và càng cố gắng tỏ ra giản dị. Người tuổi Mão giỏi giang, kiếm tiền tốt nhưng khiêm tốn, ăn nói dễ nghe, không thích phô trương. Người ngoài nhìn vào không thể biết được bên trong con giáp này thế nào.

Tử vi ngày 2.12.2022 luôn giữ thói quen sống đơn giản như thuở cơ hàn. Con giáp này chỉ tập trung vào việc phát triển sự nghiệp nên đã giàu lại càng giàu hơn. Vận trình của tuổi Thìn khá hanh thông. Về hậu vận, con giáp này có thể hưởng cuộc sống an nhàn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm