Tử vi ngày 2/12, chiếm trọn ‘ân sủng’ của thần tài, 3 tuổi giàu như trúng số, ‘tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải’, vinh hoa phú quý chờ sẵn, êm ả thành công thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 17:55

Tử vi ngày 2/12, 3 con giáp tài lộc đỉnh cao, cuộc sống đầy phú quý, đổi đời giàu có hơn người.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ theo tử vi 12 con giáp là tuổi nối tiếp những thành công vang dội trong danh sách này. Tuổi Dần luôn được cục diện Tam Hợp nâng đỡ, che chở mà tự tin, dứt khoát, quyết đoán hơn hẳn khi bước vào làm việc.

Nhờ tinh thần cầu tiến, ham học hỏi lại không ngại gian khó mà tuổi này tìm kiếm được cơ hội phát triển nhanh chóng, lại được cả quý nhân giúp đỡ, mở đường làm đâu thắng đó, cúp vàng trong tay.

Tử vi ngày 2/12, những người làm ăn kinh doanh tìm được nguồn khách hàng mới, tiềm năng vượt trội, tiền về tay không ngớt. Vận trình của bạn đang tốt lên rất nhiều, có nhiều bước chuyển mình vượt bậc, vì thế mà bản mệnh ăn nên làm ra, cơm áo gạo tiền chỉ còn là việc nhỏ.

Tử vi ngày 2/12, chiếm trọn ‘ân sủng’ của thần tài, 3 tuổi giàu như trúng số, ‘tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải’, vinh hoa phú quý chờ sẵn, êm ả thành công thuận lợi - Ảnh 1
Tuổi Ngọ theo tử vi 12 con giáp là tuổi nối tiếp những thành công vang dội trong danh sách này. Ảnh minh họa: Internet

Tình thắm duyên nồng là yếu tố hậu phương kích thích tinh thần của tuổi Ngọ trong thời điểm này, có vẻ như một vài cặp đôi đã tính đến chuyện về chung một nhà.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sinh ra đã gặp nhiều may mắn. Dù sinh trưởng trong gia đình không mấy giàu sang nhưng họ được dự đoán sẽ trở thành người giàu có.

Con giáp tuổi này sống chân thành, hiếu thảo với cha mẹ, chan hòa với các anh chị em. Họ là người biết đối nhân xử thế, biết người biết ta nên làm gì cũng xuôi thuận.

Tử vi ngày 2/12, con giáp tuổi Dần gặp nhiều điều may, tài lộc dồi dào. Họ được quý nhân giúp đỡ nên nhận được nhiều cơ hội phát tài trong sự nghiệp. Không những vậy, họ còn nhận thêm cơ hội đi công tác xa, dự báo sẽ thu về nhiều thành quả.

Tử vi ngày 2/12, chiếm trọn ‘ân sủng’ của thần tài, 3 tuổi giàu như trúng số, ‘tài lộc ôm tay trái, hỷ sự bồng vai phải’, vinh hoa phú quý chờ sẵn, êm ả thành công thuận lợi - Ảnh 2
Tử vi ngày 2/12, con giáp tuổi Dần gặp nhiều điều may, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Người đi xa sẽ mạnh khỏe, bình an. Trong khi đó, người đang ốm đau cũng nhanh bình phục. Trong chuyện tình duyên, con giáp tuổi Dần còn độc thân có nhiều người theo đuổi. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội, họ có thể tìm thấy người phù hợp với mình.

Tuổi Mão

Những người cầm tinh con Mèo sẽ có thời gian tới cực kỳ hanh thông. Chỉ cần không bỏ qua cơ hội, tiền tài sẽ tới, họ làm gì cũng thành công, muốn gì cũng thực hiện được.

Con giáp tuổi Mão sẽ tạm biệt hiện tượng tài lộc kém trước cũng như những chuyện buồn phiền khiến họ phải phân tâm.

Tử vi ngày 2/12, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, vượng vận đào hoa. Tuy nhiên, trong chuyện kinh doanh, người tuổi Mão không nên để trứng vào cùng một giỏ. Chỉ cần nỗ lực cố gắng, lao động chăm chỉ thì người tuổi Mão sẽ có tương lai tươi sáng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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