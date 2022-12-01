SỐ ĐỎ nhất 3 con giáp tử vi ngày 2 - 11.12, liên tiếp 10 ngày bứt phá thành công, đại phát đại lợi, công danh muôn lối, bạc về muôn phương, đổi đời thành tỷ phú, không cầu cũng là đại gia

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 13:17

Tử vi ngày 2 - 11.12, 3 con giáp sau đây có cuộc sống vượng phát, bội thu, dễ dàng đổi đời, gặt hái mọi việc như ý muốn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có trí tuệ minh mẫn, người này rất biết cách nắm bắt ý đồ, tâm tư của lãnh đạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi biết cách xây dựng các mối quan hệ xã giao mà con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân.

Tử vi ngày 2 - 11.12, may mắn gõ cửa, Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng, bản mệnh hãy sẵn sàng đón nhận những trọng trách lớn lao. Đó là bước đà để bạn thăng tiến trong sự nghiệp, cố gắng nắm bắt bạn nhé!

SỐ ĐỎ nhất 3 con giáp tử vi ngày 2 - 11.12, liên tiếp 10 ngày bứt phá thành công, đại phát đại lợi, công danh muôn lối, bạc về muôn phương, đổi đời thành tỷ phú, không cầu cũng là đại gia - Ảnh 1
Tử vi ngày 2 - 11.12, may mắn gõ cửa, Quý nhân đến bất ngờ mang đến cho bản mệnh niềm vui cũng như mối làm ăn tiềm năng. Ảnh minh họa: Internet

Đây là thời điểm thích hợp để kí kết hợp đồng với đối tác, đôi bên hợp tác thuận lợi, kế hoạch làm ăn diễn ra suôn sẻ, mang về thu nhập vượt ngoài mong đợi. Với những người buôn bán làm ăn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ khách hàng mà cơ hội mở rộng quy mô đến gần.

Tình cảm diễn ra tốt đẹp, hai bạn biết cách yêu thương và trân trọng lẫn nhau. Dù cho công việc có bận đến mấy cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ cho nhau.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bản chất khá lanh lợi, thông minh. Họ ham học hỏi, học đâu hiểu đó và cũng là người rất kiên định với mục tiêu của mình.

Khi đã xác định mục tiêu cụ thể, con giáp này thường tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đó. Người tuổi này sẽ không dừng lại nếu không đạt được thứ mình mong đợi.

Tử vi ngày 2 - 11.12, con giáp tuổi Tý bằng chính sức lực của mình sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn, có thể kiếm được nhiều tiền một cách rõ ràng. Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng, gặp được đối tác làm ăn uy tín.

SỐ ĐỎ nhất 3 con giáp tử vi ngày 2 - 11.12, liên tiếp 10 ngày bứt phá thành công, đại phát đại lợi, công danh muôn lối, bạc về muôn phương, đổi đời thành tỷ phú, không cầu cũng là đại gia - Ảnh 2
Tử vi ngày 2 - 11.12, con giáp tuổi Tý bằng chính sức lực của mình sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, con giáp tuổi Tý làm công ăn lương sẽ thể hiện được khả năng của bản thân. Họ có thu nhập tăng cao, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống ngày càng sung túc. Họ được dự báo sẽ đổi mệnh dù khó khăn đến thế nào đi chăng nữa.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 2 - 11.12 cho biết những chú Ngựa dù được đánh giá là hiền lành, lạc quan, sống trách nhiệm, chu đáo. Ngoài ra, tuổi Ngựa cũng là con giáp còn có giác quan nhạy bén, linh hoạt, rất được việc.

Nếu trong trước đó người tuổi Ngọ đôi khi gặp phải kẻ tiểu nhân quấy phá thì trong tháng này sẽ không phải vất vả, chạy vạy đủ việc nữa mà vận may tự tìm tới tận cửa, tài khoản cũng nhờ đó mà nảy số ầm ầm.

Thời gian tới, tuổi Ngọ có thể tiến gần mục tiêu thành công trong khoảng thời gian ngắn. Những khoản nợ cũng được thanh toán, công việc thuận lợi, cuộc sống theo đó mà càng ngày càng nở hoa.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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