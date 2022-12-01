Trúng số có trong tay bạc tỷ tử vi ngày 2.12.22, 3 con giáp tha hồ gánh lộc, cuộc sống một bước ‘sướng như tiên’, giàu có lên trông thấy, mua nhà tậu xe, cát lợi vẹn toàn

Tâm linh - Tử vi 01/12/2022 11:41

Tử vi ngày 2.12.22, 3 con giáp làm gì cũng giàu có, cuộc sống hưởng trọn may mắn, giàu sang, số hưởng không hết.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn trở thành con giáp may mắn, gặt hái nhiều thành công vang dội trong tháng 12 tới đây. Đây là tháng cuối cùng của năm 2022 - tháng tích tụ lộc trời ban.

Tử vi ngày 2.12.22, tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Những người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến, coi như cánh tay phải đắc lực mà yên tâm giao cho bạn những dự án quan trọng.

Biết cách lập kế hoạch cho công việc nên tuổi này làm gì cũng tuần tự từng bước vững vàng, dù công việc có bộn bề đến mấy cũng không dễ gì rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn tiến triển thuận lợi, túi tiền rủng rỉnh gấp 2, gấp 3 tháng cũ.

Trúng số có trong tay bạc tỷ tử vi ngày 2.12.22, 3 con giáp tha hồ gánh lộc, cuộc sống một bước ‘sướng như tiên’, giàu có lên trông thấy, mua nhà tậu xe, cát lợi vẹn toàn - Ảnh 1
Tử vi 2.12.22, tuổi Thìn sẽ bước sang một trang mới với nhiều thay đổi mới mẻ, công việc đi vào ổn định, đổi mới cả về chức vụ lẫn tư duy. Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này người làm kinh doanh nhanh chóng kí kết hợp đồng khủng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác thuận lợi. Vận trình tình duyên êm đềm, hạnh phúc cho cả người độc thân và người đã có gia đình.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất rất ôn hòa và nhẹ nhàng. Ở họ luôn có sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng mà không phải ai cũng có được.

Người tuổi này hòa đồng, dễ bắt chuyện với người xung quanh. Do sở hữu tính cách này mà nhiều con giáp tuổi Mão theo chủ nghĩa hòa bình, không thích đấu tranh cũng không quá tham vọng.

Tử vi ngày 2.12.22, con giáp tuổi Tuất có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được khách hàng, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

Trúng số có trong tay bạc tỷ tử vi ngày 2.12.22, 3 con giáp tha hồ gánh lộc, cuộc sống một bước ‘sướng như tiên’, giàu có lên trông thấy, mua nhà tậu xe, cát lợi vẹn toàn - Ảnh 2
Tử vi 2.12.22, con giáp tuổi Tuất có cơ hội phát huy tài năng, tạo được bất ngờ, đột phá trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi này làm công ăn lương cần biết cách nắm bắt cơ hội đến với bản thân mình. Con giáp này làm đâu thắng đó. Tổng thể tài lộc của con giáp này tăng lên nhiều so với tháng trước. Thu nhập tăng cao giúp người tuổi Mão có cuộc sống an nhàn, phúc khí tràn đầy.

Tuổi Mùi

Con giáp gặp may mắn tử vi ngày 2.12.22 có thể kể đến là con giáp tuổi Mùi, đây chính là thời kỳ mà tuổi Mùi bứt phá vươn lên trong cuộc sống.

Trong 12 con giáp thì những người tuổi Mùi luôn là con giáp chăm chỉ, hiền lành nhưng không thiếu đi phần quyết đoán mạnh mẽ, tự tin và can đảm trong cuộc sống. Vì vậy, dù có khó khăn cỡ nào họ cũng rất kiên cường vượt qua.

Theo tử vi, trong tháng này, người tuổi Mùi sẽ gặp vận may, thời cơ đến nên thu nhập tăng với tốc độ chóng mặt. Do tuổi Mùi được thần may mắn chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, mọi thứ đều hanh thông, vàng bạc nườm nướp kéo đến.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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