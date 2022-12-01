Vận trình tài lộc trong thời gian này không kém phần dồi dào, vượng phát. Bản mệnh làm đâu thắng đó, bán gì lãi đó, trăm trận trăm thắng.

Tử vi ngày 2/12/2022, nhờ được Nhị Hợp cùng Tam Hội khai sáng mà thời điểm này với tuổi Tuất hạnh phúc vô biên, tài lộc xán lạn, gặp được ý trung nhân mà bấy lâu nằm mơ chưa tìm kiếm được.

Nếu chính xác bạn đang ấp ủ một kế hoạch, hay một dự định nào đó cho tương lai thì đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội làm giàu ngàn năm có một.

Với những người làm công ăn lương bắt đầu tính đến chuyện rẽ hướng sang kinh doanh mà cũng gặp được quý nhân giúp đỡ, chỉ bảo tận tình mà chẳng có gì có thể cản trở được bạn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bản chất khá lanh lợi, thông minh. Họ ham học hỏi, học đâu hiểu đó và cũng là người rất kiên định với mục tiêu của mình.

Khi đã xác định mục tiêu cụ thể, con giáp này thường tìm mọi cách để đạt được mục tiêu đó. Người tuổi này sẽ không dừng lại nếu không đạt được thứ mình mong đợi.

Tử vi ngày 2/12/2022, con giáp tuổi Thân bằng chính sức lực của mình sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn, có thể kiếm được nhiều tiền một cách rõ ràng. Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng, gặp được đối tác làm ăn uy tín.

Tử vi ngày 2/12/2022, con giáp tuổi Thân bằng chính sức lực của mình sẽ thoát khỏi tình trạng khó khăn. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, con giáp tuổi Thân làm công ăn lương sẽ thể hiện được khả năng của bản thân. Họ có thu nhập tăng cao, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống ngày càng sung túc.

Tuổi Tý

Trong số các con giáp, người tuổi Tý dường như rất có duyên với tài lộc. Đặc biệt từ cuối tháng 11 trở đi, vận may của con giáp tuổi Tý bắt đầu khởi động, cung Lục sát được hóa giải. Nếu như biết nắm bắt cơ hội, không những người tuổi Tý có nhân duyên hanh thông mà cuộc đời cũng suôn sẻ.

Tử vi ngày 2/12/2022, theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý tính tình thật thà, ngay thẳng. Họ hòa đồng, dễ gần, sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Người tuổi này khéo ăn khéo nói trong các tình huống xã hội, không làm mất lòng người khác. Một người không ngừng phấn đấu thì cuộc sống và sự nghiệp sẽ ngày càng được suôn sẻ, đại phú đại quý sẽ đến gần.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm