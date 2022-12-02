Tử vi hôm nay ngày 02/12: Top 3 con giáp được 'Quý nhân tương trợ' hết tiền lại có, cuộc sống dư dả, tài lộc vô cùng may mắn, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 06:30

Đây là 3 con giáp có vận khí tốt nhất ngày hôm nay.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 02/12 con giáp tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu, có nhiều cơ hội xoay chuyển, biến nguy thành an, biến khó khăn thành thành công. Hơn nữa, người tuổi Thìn còn có thể mang lại may mắn cho cả gia đình.

Có con giáp tuổi Thìn trong nhà, các thành viên trong gia đình đều được phù hộ độ trì, làm ăn phát tài, sớm có cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tử vi hôm nay ngày 02/12: Top 3 con giáp được 'Quý nhân tương trợ' hết tiền lại có, cuộc sống dư dả, tài lộc vô cùng may mắn, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Tử vi hôm nay ngày 02/12 con giáp tuổi Thìn được Thần Tài chiếu cố, sự nghiệp gặt hái được nhiều thành tựu. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được biết đến với tính cách thật thà, ngay thẳng, có sao nói vậy. Cũng vì nét tính cách này mà bạn gặp không ít rắc rối trong công việc, dễ làm mất lòng người khác. Gần đây, người tuổi này gặp không ít khó khăn trong công việc do mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Lúc này, con giáp này cần bình tĩnh, tiết chế cảm xúc của bản thân mình.

Tử vi hôm nay ngày 02/12, công việc của người tuổi Tý có những bước tiến lớn. Trước hết là công việc làm ăn của bạn gặp nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió hơn. Người tuổi Tý làm kinh doanh đã tìm ra hướng đi riêng cho mình. Không những thế, bạn còn được quý nhân hỗ trợ về nguồn vốn cũng như các mối quan hệ.

Người làm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất thì từ hôm nay ngày 02/12 những nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn cũng được đền đáp. Bạn được cấp trên khen ngợi, tạo điều kiện để phát huy tài năng. Người tuổi Tý học tập, thi cử cũng đạt được những kết quả tốt. Có thể nói, người tuổi Tý là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất trong tháng này.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 02/12, những ngôi sao may mắn của người tuổi Ngọ sẽ xuất hiện. Từ lúc đó, tài vận toàn diện của họ bắt đầu có những thay đổi lớn.

Gần đây, dưới bầu không khí vui vẻ, vận may tỏa sáng của con giáp tuổi Ngọ, cả gai đình của họ sẽ có cơ hội đạt được những niềm vui lớn, tài sản cũng được nhân lên gấp bội.

Gia đình có thành viên cầm tinh con giáp tuổi Ngọ sẽ sớm có đạt những điều như ý, cuộc sống viên mãn, làm được những điều mình mong muốn và sống hết mình.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Nhờ Chính quan độ trì, từ Rằm tháng 11 âm lịch trở đi, 3 con giáp này càng vui vẻ càng có tiền, nhất định sẽ đón 1 cái Tết cực ấm no hạnh phúc.

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Từ khóa:   con giáp tuổi tý tuổi ngọ

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