Trong 3 ngày tới, 3 tuổi này tạm biệt vận XUI, rước THẦN TÀI vào nhà, tiền bạc xài đến sang năm vẫn dư dả

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, tuổi Thân có những ngày tháng khá vất vả khi phải đối diện với công việc nhiều áp lực nhưng bạn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Trong 3 ngày tới do nỗ lực và luôn phấn đấu nên bạn sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên. Đây chính là khoảng thời gian để con giáp may mắn có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm tuổi Thân cũng vô cùng viên mãn. Ngoài ra, những người thân trong gia đình bạn cũng may mắn lây và nhận về nhiều lộc lá trong tương lai.